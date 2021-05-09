為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》大阪每百萬人死者數超越印度 外出人潮不減反增

    日本大阪府疫情嚴峻，日媒報導，每百萬人口新增死亡病例高達19.6人，比印度的15.5人還多。（路透）

    日本大阪府疫情嚴峻，日媒報導，每百萬人口新增死亡病例高達19.6人，比印度的15.5人還多。（路透）

    2021/05/09 19:34

    〔中央社〕日本大阪府疫情嚴峻，日媒報導，每百萬人口新增死亡病例高達19.6人，比印度的15.5人還多。不過，大阪民眾似乎不畏疫情侵襲，多處地區昨天外出人潮都較前一週大幅成長。

    日本放送協會（NHK）報導，大阪府今天新增875例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，時隔3天單日新增病例再低於千例；大阪府至今累計病例數8萬9546例。

    日本朝日新聞旗下雜誌AERA網路版昨天報導，大阪府5月7日單日新增1005例確診病例及50例死亡病例，後者還創當地新高紀錄。

    日本厚生勞動省相關人士說，根據日本政府會議資料顯示，每百萬人口新增死亡病例數，截至5月5日止，大阪是19.6人，超過印度的15.5人、墨西哥的16.2人及美國的14.5人。

    跟鄰近生活圈相比，兵庫縣每百萬人口新增死亡病例數9人、愛媛縣11.2人、和歌山縣7.6人，大阪府明顯高出不少，且東京都每百萬人口僅1.4人死亡，出乎意料的低。

    根據AERA取得的資料，日本主要地方目前每百萬人口新增死亡病例數，大阪府以19.6人居冠、愛媛縣11.2 人次之、德島縣11人排第3、兵庫縣9人排第4、和歌山縣7.6人排第5；北海道以4.6人排第9、東京都以1.4人排第22。

    不過，TBS電視台報導，昨天是日本政府宣布「緊急事態宣言」延長後的第一個週末，大阪民眾看似不畏嚴峻疫情，昨天外出人潮較前一週來得增加。

    根據行動電話業者提供位置資訊顯示，昨天下午3時大阪各地外出人潮，跟上週同時段相比都有明顯增加，例如枚岡公園人潮成長172%、大阪府營服部綠地成長54.3%。

    再看大阪主要車站進出人潮，心齋橋站人潮較上週同時間成長20.6%、大阪站也成長16.3%。

    而在東京都的部分，雖然昨天下午代代木公園人潮較上週同時段大幅減少40.8%，但在主要車站例如淺草站則成長32.5%、吉祥寺站成長16%，不少地方都呈現較上週成長的情況。

    東京都今天新增1032例確診病例，連續兩天單日新增逾千例；東京都至今累計病例數14萬6594例，重症患者數較昨天增加兩人，總數73人。

    日本境內疫情正從大都會蔓延到地方，尤其在北海道最為明顯，北海道今天新增506例確診病例，大幅刷新8日創下的403例單日紀錄，連兩天再創歷史新高。北海道從進入5月後疫情快速升溫，今天確診病例數首度跨越500例關卡。

    專家認為，北海道應納入「緊急事態宣言」對象地區。

    另外，福岡縣今天新增529例確診病例，連續兩天單日新增逾500例，也是連續3天創歷史新高紀錄。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    日本大阪長照機構爆群聚 61確診病例中14人死亡
    2021/05/07 15:02

    日本大阪長照機構爆群聚 61確診病例中14人死亡
    武漢肺炎》疫情好轉？大阪單日增668確診 近期最低紀錄
    2021/05/05 21:05

    武漢肺炎》疫情好轉？大阪單日增668確診 近期最低紀錄
    日本大阪、兵庫疫情緊張 5患者等不到住院在家死亡
    2021/05/05 14:17

    日本大阪、兵庫疫情緊張 5患者等不到住院在家死亡
    武漢肺炎》重症病床使用率99.7％ 大阪欲延長緊急事態
    2021/05/04 19:49

    武漢肺炎》重症病床使用率99.7％ 大阪欲延長緊急事態
    武漢肺炎》大阪今確診1262例創新高 東京疫情也發燒
    2021/05/01 19:00

    武漢肺炎》大阪今確診1262例創新高 東京疫情也發燒
    國際今日熱門
    印度無力供應COVAX疫苗 WHO：非洲恐爆發新一波感染
    2021/05/08 21:19

    印度無力供應COVAX疫苗 WHO：非洲恐爆發新一波感染

    民宅屋頂驚見50張蛇皮！小孩超嗨 網友卻怕爆
    2021/05/08 22:07

    民宅屋頂驚見50張蛇皮！小孩超嗨 網友卻怕爆

    79％俄國人轟「公務員領太多」 前官員：他們不知實際數字
    2021/05/08 23:16

    79％俄國人轟「公務員領太多」 前官員：他們不知實際數字

    糖果包裝紙可當肥料 食品商找生技公司助陣
    2021/05/08 23:33

    糖果包裝紙可當肥料 食品商找生技公司助陣

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播