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    日本大阪長照機構爆群聚 61確診病例中14人死亡

    日本境內武漢肺炎疫情嚴峻，據厚生勞動省最新統計，截至今日，日本境內重症患者達到1131例。圖為大阪街景。（法新社）

    日本境內武漢肺炎疫情嚴峻，據厚生勞動省最新統計，截至今日，日本境內重症患者達到1131例。圖為大阪街景。（法新社）

    2021/05/07 15:02

    〔即時新聞／綜合報導〕日本境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻；根據厚生勞動省最新統計，日本境內重症患者達到1131例，成為疫情以來最高紀錄。除此之外，日本大阪府門真市一處長照機構爆發群聚感染，截至目前共61人感染，其中14名長者病故。

    根據《NHK》引述厚生勞動省統計，截至7日，日本因武漢肺炎重症，在加護病房接受治療者達1131例；7日記錄為日本疫情以來的最高紀錄，此前，日本第2次緊急事態宣言期間（1月7日至3月21日）最高紀錄為1043例，兩相比較，更顯本次疫情高峰嚴峻程度。

    本次疫情中，大阪府疫情超越東京都，成為重災區；據《NHK》報導，當地門真市一處長照機構爆發群聚感染事件，4月11日傳有2名住民發燒，篩檢後確診武漢肺炎，此後截至本月6日，該設施陸續有人確診，其中分別為37名住民及22名員工，合計共61名患者。

    截至最新，61人中共14名長者因症狀惡化死亡，而該設施容納人數共44人，換算即約3分之1住民死亡。根據約翰霍普金斯大學即時統計，日本累計病例數達62萬2357例，累計死亡病例數達1萬566例。

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