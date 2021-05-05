日本大阪、兵庫疫情緊張 5患者等不到住院在家死亡

日本武漢肺炎疫情嚴峻，近期大阪府與兵庫縣等都府縣疫情不斷延燒，在過去一天包含大阪與兵庫都傳出有患者因等不到住院，就在自家或療養機構中死亡，據指為5名高齡患者。（歐新社）

2021/05/05 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，近期大阪府與兵庫縣等都府縣疫情不斷延燒，過去一天包含大阪與兵庫都傳出有患者因等不到住院，就在自家或療養機構中死亡，據指為5名高齡患者。

據日本放送協會（NHK）報導，在過去一天日本全國新增4199例確診，死亡50人。其中大阪府新增確診884例、20人死亡，兵庫縣則是新增確診337例、4人死亡，另外京都新增確診則是113例，奈良61例，滋賀53例等，其中在大阪及兵庫分別有3名及2名死者，都是在自家或療養機構中排隊等待住院時過世。

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報導指出，包含大阪及兵庫的重症病床使用率都非常高，其中大阪在3日時重症病床運用率高達99.7%，兵庫也超過80%，對此情形大阪府知事吉村洋文表示，目前醫療資源吃緊，預估很難在11日如期解除緊急事態宣言。兵庫縣政府也呼籲民眾徹底做好防疫，因為目前的醫療體系無法讓每個患者獲得妥善治療，可說是處於發生「災害級的非常事態」，在確診患者減少前此一狀況難以改善。

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