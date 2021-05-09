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    認證氣溶膠能傳播武漢肺炎 美CDC修防疫指南

    據美國麻省理工學院研究，基於武肺病毒能附著在比飛沫輕的氣溶膠中，在車內或室內與他人保持1.8公尺社交距離，對於降低染疫風險幾乎沒有幫助，戴口罩、通風佳才有助降低風險。（路透資料照）

    據美國麻省理工學院研究，基於武肺病毒能附著在比飛沫輕的氣溶膠中，在車內或室內與他人保持1.8公尺社交距離，對於降低染疫風險幾乎沒有幫助，戴口罩、通風佳才有助降低風險。（路透資料照）

    2021/05/09 14:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發初期，普遍認為病毒是透過呼吸、打噴嚏、講話中的飛沫傳播。但越來越多證據顯示，病毒會附著在比飛沫輕的氣溶膠（aerosols）中，能持續懸浮在空氣中，傳播的距離也更遠。美國疾病管制暨預防中心（CDC）7日公布最新指南，明確強調武肺病毒可透過氣溶膠形成空氣傳播！

    《紐約時報》7日在報導中指出，CDC在更新指南中，以​​大寫粗體英文字母明確強調武肺病毒可以透過空氣傳播，即使你與被感染者的距離超過6英尺（約1.8公尺），還是有可能吸入該病毒。

    報導稱，CDC在官網上發布的這份新指南的用語，與其上一份指南有明顯不同。CDC此前表示，大部分人被武肺病毒感染的方式「是透通過親密接觸而非通過空氣傳播」。

    CDC長久以來不斷警告，病毒會透過噴發到空氣中的細小飛沫傳染，這些飛沫最後大多會降落地面，維持1.8公尺社交距離的規範便是由此而來，而比飛沫更小的氣溶膠微粒，則能像霧氣般懸浮於空氣中。

    CDC此前強調，密切接觸傳染比空氣傳染更常見，但一群美國科學家在去年10月刊登於《科學》」（Science）期刊的公開信中指出，懸浮於空氣中的氣溶膠恐為武肺傳播的重要途徑。

    氣溶膠中的病毒可在空氣中停留數秒到數小時、傳播超過1.8公尺，還能在通風不良的室內空氣中聚積，形成超級傳播環境。

    一項經過同儕評審、4月27日刊登於《美國國家科學院院刊（PNAS）》的美國麻省理工學院（MIT）研究指出，基於武肺病毒會附著在比飛沫輕的氣溶膠中，能持續懸浮在空氣中，傳播的距離也更遠，在室內與他人保持1.8公尺社交距離，與距離18公尺所接觸到的病毒量是一樣的，對於降低染疫風險幾乎沒有幫助；病毒傳播與否，與空間內人數、是否配戴口罩、通風程度等因素更加相關。

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