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    軍情動態》戰力大增！ 美朱瓦特級軍艦將優先掛載高超音速飛彈

    美國海軍試射非武裝的高超音速飛彈原型。（法新社）

    美國海軍試射非武裝的高超音速飛彈原型。（法新社）

    2021/05/06 16:48

    〔即時新聞／綜合報導〕高超音速飛彈擁有更廣的射程，將能使打擊範圍擴大，美國海軍原先要在維吉尼亞級（Virginia-class）核動力攻擊潛艇上率先部署，不過近日美國海軍作戰部長吉爾迪（Mike Gilday）透露，美國海軍中擁有強大匿蹤性能的朱瓦特級（Zumwalt-class）驅逐艦將會在改裝後「插隊」，優先掛載高超音速飛彈。

    綜合外媒報導，美國海軍打算移除1至2門朱瓦特級驅逐艦上原先配備的155毫米先進艦砲系統（advanced gun systems），美國海軍作戰部長吉爾迪近日在美國戰略與預算評估中心（CSBA）的一場活動中透露，取而代之的是高超音速滑翔體載具，每艘驅逐艦將會掛載高達16枚的高超音速滑翔體（C-HGB）。

    這個決定和美國海軍去年的初期計畫有所不同，美國海軍原先打算在維吉尼亞級核動力攻擊潛艇上優先部署高超音速飛彈。

    吉爾迪指出，朱瓦特級驅逐艦在2025年將「率先」武裝最高速率可達17馬赫（約時速2萬多公里）的高超音速飛彈，掛載後能夠有效打擊8000多公里內的目標，預估戰力將會大幅提升，該部署將會使朱瓦特級驅逐艦轉變為海上打擊平台，是一個重要的里程碑。

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