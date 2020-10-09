軍情動態》洛馬新高超音速飛彈武器概念圖曝光 預計2023年交付原型

美國洛克希德馬丁公司近期發佈了首張陸軍遠程高超音速飛彈武器（LRHW）概念圖。（擷取自推特）

2020/10/09 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國洛克希德馬丁公司近期發佈了首張陸軍遠程高超音速飛彈武器（LRHW）概念圖，新的武器系統將由4組運載直立發射車（transporter-erector-launcher，TEL）組成，將配備載重40噸的M870拖車，並安裝指揮所。每輛運載直立發射車都有2組待命的高超音速武器，另外還會配備數量不等的額外飛彈。

據《Defense Blog》報導，洛克希德馬丁公司提及，陸軍遠程高超音速飛彈武器將用「通用極音速滑翔載具」（Common-Hypersonic Glide Body），配上可從移動式地面平台發射的全新「超快可操縱遠程飛彈」，新的武器系統將為美軍帶來更強大的力量，擴大對敵國的嚇阻能力。

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《Defence Blog》指出，美國陸軍的高超音速飛彈可以到達地球大氣層的頂部，保持在防空與飛彈防禦系統作用範圍之外，當高超音速飛彈準備進行攻擊時，此刻的各式防禦系統已來不及發揮作用。洛馬公司指出，美國陸軍高超音速飛彈具有極高準確度、超快性、可操縱性與生存性，能在數分鐘內打擊世界任何地方，美陸軍目標將在2023財年前獲得首部遠程高超音速武器原型。

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