軍情動態》面對中國崛起 北約將擬定新戰略概念

北大西洋公約組織（北約）秘書長史托騰伯格（見圖）在昨天表示，為因應中國崛起、科技發展與恐怖主義，北約需要擬定一的新戰略以取代十多年前所制定的發展計畫。（歐新社）

2020/10/08 20:33

〔即時新聞／綜合報導〕北大西洋公約組織（北約）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）在昨天（7日）表示，為因應中國崛起、科技發展與恐怖主義，北約需要擬定一個新戰略以取代十多年前所制定的發展計畫。

綜合外媒報導，去年法國總統馬克宏曾抨擊北約戰略如同「腦死」，要求北約制定新的戰略計畫，包括重啟與俄羅斯之間的戰略對話、聚焦在打擊伊斯蘭恐怖攻擊等議題；北約秘書長史托騰伯格昨天（7日）在斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦（Bratislava）舉行的「全球安全論壇」（GLOBSEC）上指出，馬克宏這番言論激起北約的內部檢討，而北約也將修正戰略概念，重新定義所面臨的威脅以及可能的應對辦法。

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史托騰柏格表示，在全球已根本性的產生巨大變化之際，北約發展新戰略概念的時機已經來臨，並指這個戰略概念名為「北約2030」（NATO 2030）；他指出，北約這個擁有30個成員國的西方軍事同盟，應發展「新科技的共同原則和標準」，以因應大數據時代的來臨以及網路通訊等「具顛覆性」的資安挑戰。

史托騰柏格強調，隨著中國崛起「全球的權力平衡也出現根本性的改變」，雖然北約的重心還是放在歐洲以及北美，「但也不能忽視中國擴大軍事發展，以及在地緣政治上的威攝」也提及北約南方、中東和北非更加不安定的局勢；他也強調北約群體保持彈性的重要性，主張「若是我們軟弱，我們的軍力就不會堅強」。

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