軍武新知》震撼！美軍試射高超音速飛彈 成功命中目標

美國陸軍與海軍3月聯手，在夏威夷成功試射高超音速飛彈，並擊中目標的畫面首度曝光。（影片截圖）

2020-08-05 19:45:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍3月19日從夏威夷考艾島「太平洋飛彈試射場」，成功試射一枚無彈頭的高超音速飛彈（hypersonic，比超音速還要快許多）之原型彈。美國陸軍4日首度公開相關畫面，其中包括飛彈飛行和精準打擊指定區域目標的片段，顯示研發高超音速飛彈的競賽中，美方已加快腳步，全力趕上俄羅斯與中國兩個對手。

據《動力》（The Drive）網4日報導，這次試射名為「飛行實驗2」（Flight Experiment 2），而未來研製成功的飛彈將供地面部隊和潛艦發射。短片顯示，美軍通用的高超音速滑翔體「C-HGB武器」出現在夏威夷太平洋飛彈試射場的發射平台，接著就跳到先前公開的發射畫面，隨後只見飛彈迅速擊中目標。

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美軍並未透露這款高超音速武器的飛行速度有多快、飛行距離有多遠。五角大廈此前曾表示，這種武器將使美國陸軍和海軍能夠「打擊數百甚至數千英里之外的目標」，速度可達到17馬赫。

美國總統川普7月間也宣布美國正在研製全球速度最快、能以17馬赫速度飛行的「高超音速」的「超級飛彈」。據CNN報導，五角大廈已經證實，這款高超音速飛彈能以20馬赫的速度飛行（時速2萬4千500公里），是中國東風17高超音速飛彈號稱的10馬赫（時速1萬2250公里）的2倍。

美國國防部2021會計年度預算案中，高超音速計畫部分編列了32億美元（約976億台幣），高於2020年會計年度的26億美元（約793億台幣）。旨在2023年之前，擁有可部署的高超音速軍事力量。

Army shows video of March 2020 Common-Hypersonic Glide Body flight test @SMDConference: pic.twitter.com/46fDDlGXKF — CSIS Missile Defense （@Missile_Defense） August 4, 2020

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