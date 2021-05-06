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    美媒：中國是「紙龍」 美國應對未來更有自信

    《大西洋月刊》（The Atlantic）4日發表一篇評論，表示中國是一條「紙龍」。（歐新社資料照）

    《大西洋月刊》（The Atlantic）4日發表一篇評論，表示中國是一條「紙龍」。（歐新社資料照）

    2021/05/06 10:21

    〔即時新聞／綜合報導〕《大西洋月刊》（The Atlantic） 4日發表一篇評論，表示中國是一條「紙龍」，所謂的中國即將在經濟、軍事和科技上超越美國的說法，是被粗糙和不准確的統計數字嚴重誇大，呼籲美國的決策者們應該對未來更有自信，要更相信貿易、市場和自由人民的無限潛力。

    撰寫這篇評論的資深媒體人弗拉姆（David Frum）觀點來自美國塔弗茲大學（Tufts University）政治科學家貝克力（Michael Beckley）2018年出版的書「無可匹敵：為什麼美國仍將是世界上唯一的超級大國」，證實中國國力被嚴重誇大的說法。

    弗拉姆的評論指出，中國的經濟、金融、技術、軍事實力都被粗糙和不准確的統計數據嚴重誇大，同時美國的優勢一直被低估，不要將注意力放在國內生產毛額（GDP）的數字比較上，雖然中國到2030年可能會超過美國成為全球最大的經濟體，但GDP世界第一並不會讓中國成為超級大國。

    弗拉姆提到，美國政府在面對中國時應該更加自信，美國在軍事、教育、技術研發等方面仍然領先中國。軍事上，中國飛行員比美國飛行員訓練時間少，而且中國軍隊還要花費20%到30%的時間來學習共產主義思想；教育上，許多中國大學生認為自己就讀的是「文憑工廠」，學生要花四分之一的時間學習思想政治，還不能瀏覽Google學術等學術期刊資源庫；技​​術研發方面，中國企業對研發的投入不及美國平均水準的四分之一。

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