為開戰準備？我前友邦島嶼具戰略意義 中國計畫升級機場設施

路透指出，中國計畫在坎頓島修復升級簡易機場設施及橋梁，該島位於夏威夷美軍基地西南方3千公里處。紅圈處為夏威夷，指標處為坎頓島。（圖擷取自Google地圖）

2021/05/05 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕近年中國對外野心勃勃，引發不少國家警戒。今天（5日）有消息指出，中國計畫升級在我國前友邦、大洋洲島國吉里巴斯共和國（Kiribati）的一個偏遠島嶼上簡易機場及橋梁，企圖修復二戰時曾駐紮軍機的基地。

根據《路透》報導，指中國政府已制定有關升級吉里巴斯一個偏遠小島上的簡易機場設施和橋梁的計畫，以恢復暗戰期間曾用來駐紮軍用飛機的基地。據悉，該小島是位於夏威夷西南方約3千公里處的阿巴里靈阿環礁（Abariringa Atoll），又名「坎頓島」（Canton Island）。該島面積僅約900公頃（9平方公里），西北部有機場設施；又因該島地理位置正好被亞洲、北美洲、南美洲及澳洲圍繞，深具戰略意義。

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吉里巴斯反對黨議員蘭伯恩（Tessie Lambourne）表示，該計畫目前尚未對外公開，但她對此非常關注；還透露吉里巴斯政府只要研究修復機場跑道、橋梁的可行性，不用負擔任何費用，因此她想了解該計畫是否屬於中國「一帶一路」的一部分。

對此，吉里巴斯總統馬茂（Taneti Maamau）辦公室及中國外交部目前都還未有回應。

報導指出，2019年9月與我國斷交，投向中國懷抱的吉里巴斯，雖是人口僅12萬的小國，但該國控制的專屬經濟海域覆蓋超過350萬平方公里的太平洋，號稱全球最大。而坎頓島又位於夏威夷美軍基地西南方3千公里，如果中國的計畫成真，在坎頓島上修復興建任何重大設施都將會為中國提供有利的據點，使其深入這個二戰以來一直與美國保持緊密關係的地區。

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