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    反制解放軍！美軍高科技演習曝「如何與中國軍艦作戰」

    美軍24日演習，在麥可．蒙索爾號匿蹤驅逐艦 （見圖）上安裝了實驗通信設備，讓它領導第23驅逐艦中隊進入太平洋。（圖取自美國印太指揮部）

    美軍24日演習，在麥可．蒙索爾號匿蹤驅逐艦 （見圖）上安裝了實驗通信設備，讓它領導第23驅逐艦中隊進入太平洋。（圖取自美國印太指揮部）

    2021/04/29 01:10

    〔即時新聞／綜合報導〕美國《富比士》（Forbes）軍事記者艾克塞（David Axe）28日撰寫報導，中國解放軍正進行「反介入」軍事部署，動用潛艦、轟炸機與飛彈；而美國海軍借助匿蹤無人機，先進的通信系統和強大的軍艦，向外界展示了如何與中國軍艦作戰。

    艾克塞指出，美國海軍上週從聖地亞哥出動1支艦隊，陣容包括各式無人及有人軍艦和潛艦，還有麥可．蒙索爾號匿蹤驅逐艦 （USS Michael Monsoor），美軍在這艘驅逐艦上安裝了實驗通信設備，讓它領導第23驅逐艦中隊進入太平洋，隨後展開一系列的無人、有人系統的實驗模擬戰鬥，空中無人機在天上飛、無人駕駛軍艦在海面航行、潛艦發射水下無人機。

    艾克塞表示，美國海軍「押寶」無人機系統，藉此解決中國的「反介入」軍事部署，海軍已經提議增加數百艘無人軍艦與潛艦，使用機器人偵察解放軍、擴大美國艦隊的傳感範圍，讓有人駕駛的驅逐艦和潛艦在解放軍打擊範圍之外，遠距離發射高科技飛彈。

    這樣的想法能夠實踐嗎？艾克塞認為，美軍的模擬戰鬥令人印象深刻，靶船在海面上航行，空中的無人機和海上的無人軍艦為了避免偵測，關閉船上傳感器，但使用電子接收器監聽敵人的訊號，無人機精準定位靶船，並將數據傳給衛星，衛星再轉發給待命中的約翰．芬恩號驅逐艦 （USS John Finn），驅逐艦最後發射SM-6飛彈，遠距離擊中靶船。

    艾克塞分析，超音速SM-6飛彈要價500萬美元，可以擊中482公里外的海空目標，如果美國海軍新興的無人駕駛戰鬥存在弱點，艾克塞認為就是「溝通」，如果機器人、衛星和有人駕駛的軍艦無法順利進行「溝通」，那麼它們就不能一起戰鬥。

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