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    感人！印度駕駛賣妻子珠寶 嘟嘟車改成救護車免費送病人

    嘟嘟車駕駛穆罕默德看著印度人民為疫情所苦，毅然決定變賣妻子的珠寶首飾，將他的三輪車改裝成救護車，無償協助民眾送醫。（法新社）

    嘟嘟車駕駛穆罕默德看著印度人民為疫情所苦，毅然決定變賣妻子的珠寶首飾，將他的三輪車改裝成救護車，無償協助民眾送醫。（法新社）

    2021/05/05 17:36

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續在印度蔓延，當地每日有上千人死去，醫療物資更是極度缺乏。嘟嘟車駕駛穆罕默德（Mohammad Javed Khan）看著印度人民為疫情所苦，毅然決定變賣妻子的珠寶首飾，將他的三輪車改裝成簡易救護車，無償協助民眾送醫。

    綜合外媒報導，穆罕默德受訪時指出，重症病患不能在沒有氧氣輸送設備下送醫，因此他就想，何不把自己的三輪車改乘救護車協助病患？他表示，雖然他的車沒有真正的救護車這麼寬敞，但仍可挽救人命。

    穆罕默德也說，他看到病人在沒氧氣的狀況下掙扎，救護車的費用讓窮人無法負擔，尤其在疫情期間，大家都沒有收入。

    據報導，穆罕默德的行為，也受到當地人肯定，有善心人士捐贈了他氧氣瓶、血氧儀，還有醫師教導他，在開車送病人到醫院時要如何使用這些儀器。穆罕默德說，很多人願意挺身而出捐款給他，希望他能繼續開車直到疫情結束。「要歸功於好多人的幫助我才能做到，只有我一人的話是沒辦法做到的」。

    不過，穆罕默德在過程中也惹上麻煩，警方指控他在封鎖期間沒有許可就在路上開車，但此事傳開後，民眾紛紛聲援穆罕默德，反過來痛批警方，後來警方才撤銷指控，並給穆罕默德一張特別許可證。

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    穆罕默德的行為，也受到當地人肯定，有善心人士捐贈了他氧氣瓶、血氧儀，還有醫師教導他，在開車送病人到醫院時要如何使用這些儀器。（法新社）

    穆罕默德的行為，也受到當地人肯定，有善心人士捐贈了他氧氣瓶、血氧儀，還有醫師教導他，在開車送病人到醫院時要如何使用這些儀器。（法新社）

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