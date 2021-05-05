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    男子搭火車睡著張嘴 兄妹惡搞塞進高爾夫球大小肉塊害命

    56歲克拉克在火車上睡著張嘴時，被一對兄妹往嘴裡塞入肉塊。（圖擷取自「@BBCLancashire」推特）

    56歲克拉克在火車上睡著張嘴時，被一對兄妹往嘴裡塞入肉塊。（圖擷取自「@BBCLancashire」推特）

    2021/05/05 15:42

    〔即時新聞／綜合報導〕惡作劇害命！英國一位56歲男子在火車上睡覺時嘴巴張開，被坐在一旁的兄妹惡作劇，拿高爾夫球大小的雞肉塊塞進該男嘴內，沒多久男子驚醒，試圖站起來卻倒地不起，送往醫院急救，仍不幸於隔日過世；近日開庭時，這對兄妹承認犯下過失殺人罪。

    綜合外媒報導，2019年3月2日，56歲克拉克（David Clark）從蘭卡斯特上火車，當時34歲大衛（David Noble）與24歲妮可（Nicole Cavin）已在車內，這對兄妹上車前買了許多酒與烤肉串，正在開心享用，據悉，克拉克與兄妹為舊識。

    報導提及，克拉克上火車前喝了許多酒，上車後沒多久睡著，嘴巴張開，這對兄妹想對克拉克惡作劇，拿起身邊烤肉往他嘴裡塞，沒多久克拉克感到不太舒服而驚醒嘔吐，試圖站起來卻倒在地上，周圍乘客趕緊將他送醫。

    醫護人員指出「在克拉克的喉嚨裡，發現如高爾夫球般大的肉塊」，儘管送往醫院急救，克拉克仍於隔日逝世。

    當地檢察官表示，「這是一起複雜且不尋常的案件，感謝挺身而出作證的民眾」；據悉，當地時間本月4日，大衛與妮可在法庭承認涉嫌過失殺人罪，當地法院日後將會擇日判刑。

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