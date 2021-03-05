貓大爺火車頭上躲貓貓 列車大誤點
〔即時新聞／綜合報導〕外國1隻貓被發現爬上即將發車的火車車頂，由於該列車時速高達200公里，且車頂還有高壓電纜，讓工作人員神經緊繃，連忙想辦法將貓帶離現場，但牠卻與站方玩起躲貓貓，最後花了2個半小時才成功將牠救下，列車也因此延誤。
英國鐵路網公司 （Network Rail）新聞稿指出，格林威治時間本月2日晚間8點30分，倫敦尤斯頓車站（London Euston）1列由阿凡提西海岸（Avanti West Coast）開往曼徹斯特（Manchester）的火車，竟然驚見1隻虎斑貓坐在車頭頂部，而該列火車將在當晚9點發車，令工作人員相當緊張。
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據了解，事發列車時速高達200公里，且列車車頂的電纜電壓高達2.5萬伏特，為了怕貓咪發生意外，站方人員開始試圖將牠帶離現場，不過，貓卻對此相當不配合，在車頂上走來走去，最後，車站人員推來1個大型垃圾桶給貓咪當跳板，讓牠能夠順利自行下車，整個過程耗費2.5小時，也讓列車延誤行程。
火車站值班經理亨德利（Joe Hendry）對此表示，過去曾經常在車頂上發現停佇的鳥類，這還是第1次發現貓，「值得慶幸的是，好奇心並沒有殺死這隻貓」，避免了牠「喪失9條命當中的1條」。