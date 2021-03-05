為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    貓大爺火車頭上躲貓貓 列車大誤點

    英國2日1列即將發車的火車上發現1隻虎斑貓。（圖取自Network Rail新聞稿；本報合成）

    英國2日1列即將發車的火車上發現1隻虎斑貓。（圖取自Network Rail新聞稿；本報合成）

    2021/03/05 22:22

    〔即時新聞／綜合報導〕外國1隻貓被發現爬上即將發車的火車車頂，由於該列車時速高達200公里，且車頂還有高壓電纜，讓工作人員神經緊繃，連忙想辦法將貓帶離現場，但牠卻與站方玩起躲貓貓，最後花了2個半小時才成功將牠救下，列車也因此延誤。

    英國鐵路網公司 （Network Rail）新聞稿指出，格林威治時間本月2日晚間8點30分，倫敦尤斯頓車站（London Euston）1列由阿凡提西海岸（Avanti West Coast）開往曼徹斯特（Manchester）的火車，竟然驚見1隻虎斑貓坐在車頭頂部，而該列火車將在當晚9點發車，令工作人員相當緊張。

    據了解，事發列車時速高達200公里，且列車車頂的電纜電壓高達2.5萬伏特，為了怕貓咪發生意外，站方人員開始試圖將牠帶離現場，不過，貓卻對此相當不配合，在車頂上走來走去，最後，車站人員推來1個大型垃圾桶給貓咪當跳板，讓牠能夠順利自行下車，整個過程耗費2.5小時，也讓列車延誤行程。

    火車站值班經理亨德利（Joe Hendry）對此表示，過去曾經常在車頂上發現停佇的鳥類，這還是第1次發現貓，「值得慶幸的是，好奇心並沒有殺死這隻貓」，避免了牠「喪失9條命當中的1條」。

    英國2日1列即將發車的火車上發現1隻虎斑貓。（圖取自Network Rail新聞稿）

    英國2日1列即將發車的火車上發現1隻虎斑貓。（圖取自Network Rail新聞稿）

    車站人員急於將貓帶離車頂，但牠不願配合。（圖取自Network Rail新聞稿）

    車站人員急於將貓帶離車頂，但牠不願配合。（圖取自Network Rail新聞稿）

    車站人員最後成功將貓救起，整個過程耗費2.5小時。（圖取自Network Rail新聞稿）

    車站人員最後成功將貓救起，整個過程耗費2.5小時。（圖取自Network Rail新聞稿）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    到手鴿子飛了！ 英首相官邸「捕鼠大臣」沒抓到引「脫歐」熱議
    2020/12/28 15:04

    到手鴿子飛了！ 英首相官邸「捕鼠大臣」沒抓到引「脫歐」熱議
    趁牧師不注意狂偷奶喝！教堂直播講道亂入貓吸走全體目光
    2020/07/20 19:30

    趁牧師不注意狂偷奶喝！教堂直播講道亂入貓吸走全體目光

    國泰人壽蟬聯十屆保險龍鳳獎殊榮
    貓皇亂入！英國會議員視訊會議意外插曲 與會者全笑場
    2020/07/15 23:10

    貓皇亂入！英國會議員視訊會議意外插曲 與會者全笑場
    只是貓抓傷 婦人傷口「浮腫發黑」險喪命
    2019/11/04 00:05

    只是貓抓傷 婦人傷口「浮腫發黑」險喪命

    極致質感新選擇ALL NEW ODYSSEY
    非法移民躲進「車頂箱」 嚇壞自駕旅遊夫婦
    2019/09/04 21:42

    非法移民躲進「車頂箱」 嚇壞自駕旅遊夫婦
    國際今日熱門
    關島爭取台旅客 將台灣業務與大中華區脫鉤
    2021/03/05 10:08

    關島爭取台旅客 將台灣業務與大中華區脫鉤

    修香港選制排入兩會議程 中國要確保特首選委「愛國者」占多數
    2021/03/05 06:12

    修香港選制排入兩會議程 中國要確保特首選委「愛國者」占多數

    外媒強力報導！入境中國強制肛拭子檢測 自行採樣圖曝光
    2021/03/05 06:08

    外媒強力報導！入境中國強制肛拭子檢測 自行採樣圖曝光

    301頁郵件曝光！中國聯手世衛隱瞞疫情 佛奇被爆牽涉其中
    2021/03/05 06:06

    301頁郵件曝光！中國聯手世衛隱瞞疫情 佛奇被爆牽涉其中

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播