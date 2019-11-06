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男大生遭同事惡作劇 慘被「掃把」插肛戳穿腸子

惡作劇悲劇了！因為同事惡搞，英國21歲男大生慘被「掃把長柄」捅破褲子、插進肛門，還將腸子戳穿！示意圖。（資料照）

惡作劇悲劇了！因為同事惡搞，英國21歲男大生慘被「掃把長柄」捅破褲子、插進肛門，還將腸子戳穿！示意圖。（資料照）

2019-11-07 00:40:57

〔即時新聞／綜合報導〕英國蘇格蘭日前因「職場惡作劇」發生一起可怕意外」，29歲的廚師特里斯（Gary Trice）模仿臉書看到的「惡搞影片」，先要求搬運工米切爾（Lewis Mitchell）幫他拿冰箱頂部的東西，等他爬上冰箱後，特里斯將掃把故意放在他下方，不料，米切爾不小心摔下來，不但被「掃把長柄」捅破褲子、插進肛門，還將腸子戳穿！

綜合外媒報導，在一間兒童室內遊樂中心擔任廚師的特里斯，在臉書看到一個「員工必須用2根釘子撐起身體，不被掃把長柄戳到」的影片後，決定惡整同在廚房工作的搬運工米切爾，先要求他幫忙拿放在冰箱上的杯子蛋糕模，隨後趁他撐著身體爬上冰箱時，把掃把立在他下方。

不料，米切爾沒抓穩，從冰箱上跌落，「掃把長柄」直接捅破他的褲子和內褲，插進他的肛門，最後戳穿腸子，在胃前停了下來。米切爾因劇痛摔在特里斯身上，不僅大吼大叫，還狠咬特里斯肩膀。米切爾衝進廁所後，發現自己血流如注，隨後被緊急送醫。

21歲、還在讀大學二年級的米切爾肛門嚴重受傷，在院中接受人造肛門手術，飽受痛苦的他，不僅無法繼續升學，也無法工作。

據報導，米切爾日前控告室內遊樂場業者，獲得超過25萬英鎊（將近1000萬新台幣）的賠償金，而特里斯認罪後，遭法院判決他須完成220小時的志願服務，他也透過律師說：「自己的行為非常魯莽。」

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