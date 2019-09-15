老爸逼女兒穿「滿版頭像泳衣」防色狼 反秒成全場焦點

英國有位愛女而成癡的爸爸愛奇林，為了保護女兒不被別人騷擾，訂製了一套前後各印著自己頭像「滿版泳衣」，並逼女兒梅根穿上，結果反而讓她吸引全場泳客們的眼球。（圖擷取自Facebook「Megan Echlin」）
〔即時新聞／綜合報導〕英國有個愛女成癡的爸爸愛奇林（Tony Echlin），為了保護女兒不被騷擾，訂製了一套前後各印著自己頭像「滿版泳衣」，逼她穿上，結果反而讓她吸引了全場遊客目光。
綜合媒體報導，26歲的梅根（Megan Echlin）日前與家人到保加利亞度假，她收到老爸愛奇林轉交給她一個包裹，裡面裝著一件連身「滿版頭像泳衣」，要求她穿上，以防止被別的男人亂看，結果梅根恥力滿點地穿上後，瞬間成為游泳池目光焦點，梅根事後說，「當時我快要崩潰，全場的人盯著我的泳衣，然後開始狂笑」。
根據報導，愛奇林的瘋狂行徑不只如此，他還曾穿著印滿梅根臉的T恤到餐廳吃飯，讓梅根感到哭笑不得。在渡假期間收到爸爸的「惡搞大禮」，梅根啼笑皆非地說，她已經等不及在旅行回家後，計畫另一個惡作劇來報復爸爸。
Dad gets daughter swimming cossie with his face on to stop men from looking at her - doesn't have desired effect. https://t.co/4jmN6wG8Fo— Jake Massey （@jakesmassey） 2019年9月13日