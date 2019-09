老爸逼女兒穿「滿版頭像泳衣」防色狼 反秒成全場焦點

2019-09-15 00:03

〔即時新聞/綜合報導〕英國有個愛女成癡的爸爸愛奇林(Tony Echlin),為了保護女兒不被騷擾,訂製了一套前後各印著自己頭像「滿版泳衣」,逼她穿上,結果反而讓她吸引了全場遊客目光。

綜合媒體報導,26歲的梅根(Megan Echlin)日前與家人到保加利亞度假,她收到老爸愛奇林轉交給她一個包裹,裡面裝著一件連身「滿版頭像泳衣」,要求她穿上,以防止被別的男人亂看,結果梅根恥力滿點地穿上後,瞬間成為游泳池目光焦點,梅根事後說,「當時我快要崩潰,全場的人盯著我的泳衣,然後開始狂笑」。

根據報導,愛奇林的瘋狂行徑不只如此,他還曾穿著印滿梅根臉的T恤到餐廳吃飯,讓梅根感到哭笑不得。在渡假期間收到爸爸的「惡搞大禮」,梅根啼笑皆非地說,她已經等不及在旅行回家後,計畫另一個惡作劇來報復爸爸。

Dad gets daughter swimming cossie with his face on to stop men from looking at her - doesn't have desired effect. https://t.co/4jmN6wG8Fo