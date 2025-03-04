驚人發現！老鼠見同伴昏倒竟上演「口對口 CPR」 急救影片曝光

美國南加州大學研究團隊近日最新發現，老鼠在同伴失去意識時，會主動進行類似「口對口」的急救行為。（圖翻攝自X/@thetimes）

2025/03/04 17:17

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國南加州大學（University of Southern California）研究團隊近日最新發現，老鼠在同伴失去意識時，會主動進行類似「口對口」的急救行為。這項研究發表於《Science》期刊，顯示老鼠在面對倒下的同伴時，會嘗試清理氣道，拖拽對方的舌頭，甚至咬合口部，類似人類急救中的人工呼吸。

據《每日郵報》報導，研究人員指出，這些行為不僅包括清除異物、開放氣道，還伴隨著強烈的舔舐與梳理動作，顯示老鼠可能具備一定程度的救助本能。研究領導人陶惠中（Huizhong Whit Tao）表示，這些舉動與人類應急反應相似，且在實驗中發現，如果老鼠彼此熟識，這類急救行為會更為積極。

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此外，當老鼠目睹同伴倒下時，體內會釋放催產素（oxytocin），這種激素與社會連結有關，顯示救援行為可能源自天生的社交本能。研究指出，超過半數的案例中，清理氣道的行為確實提升了受試老鼠的恢復速度，並且在實驗中，當研究人員在失去意識的老鼠口中放置異物，80%的情況下，其他老鼠會主動移除異物，進一步證實這種救助行為的普遍性。

研究團隊認為，這類幫助失去意識同伴的行為可能廣泛存在於社會性動物之中，例如大象、海豚和黑猩猩也曾被觀察到會透過碰觸、推動甚至攜帶同伴來試圖喚醒牠們。美國科羅拉多大學（University of Colorado）的希蘭（William Sheeran）與唐納森（Zoe Donaldson）在《Science》期刊的評論文章中指出，這項研究顯示，「幫助有困難的同伴」可能是許多物種共享的本能行為。

Mice provide first aid to their unconscious friends pic.twitter.com/h8xdRCyIaa — Nature is Amazing ☘️ （@AMAZlNGNATURE） February 26, 2025

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