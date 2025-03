驚人發現！老鼠見同伴昏倒竟上演「口對口 CPR」 急救影片曝光

2025/03/04 17:17

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國南加州大學(University of Southern California)研究團隊近日最新發現,老鼠在同伴失去意識時,會主動進行類似「口對口」的急救行為。這項研究發表於《Science》期刊,顯示老鼠在面對倒下的同伴時,會嘗試清理氣道,拖拽對方的舌頭,甚至咬合口部,類似人類急救中的人工呼吸。

據《每日郵報》報導,研究人員指出,這些行為不僅包括清除異物、開放氣道,還伴隨著強烈的舔舐與梳理動作,顯示老鼠可能具備一定程度的救助本能。研究領導人陶惠中(Huizhong Whit Tao)表示,這些舉動與人類應急反應相似,且在實驗中發現,如果老鼠彼此熟識,這類急救行為會更為積極。

此外,當老鼠目睹同伴倒下時,體內會釋放催產素(oxytocin),這種激素與社會連結有關,顯示救援行為可能源自天生的社交本能。研究指出,超過半數的案例中,清理氣道的行為確實提升了受試老鼠的恢復速度,並且在實驗中,當研究人員在失去意識的老鼠口中放置異物,80%的情況下,其他老鼠會主動移除異物,進一步證實這種救助行為的普遍性。

研究團隊認為,這類幫助失去意識同伴的行為可能廣泛存在於社會性動物之中,例如大象、海豚和黑猩猩也曾被觀察到會透過碰觸、推動甚至攜帶同伴來試圖喚醒牠們。美國科羅拉多大學(University of Colorado)的希蘭(William Sheeran)與唐納森(Zoe Donaldson)在《Science》期刊的評論文章中指出,這項研究顯示,「幫助有困難的同伴」可能是許多物種共享的本能行為。

