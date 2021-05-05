若北京武力犯台 前美國防官員：華府應承認台灣獨立

美國前國防部官員包士可（Joseph Bosco）說，中國經常恐嚇台灣「獨立等於戰爭」，美國與其盟友應該反向操作，向北京宣示「戰爭等於（台灣）獨立」。（路透資料照）

2021/05/05 07:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國侵略台灣的野心愈來愈強烈，台海情勢已成為國際矚目議題之一。前美國國防部長辦公室中國科科長包士可（Joseph Bosco）最近說，如果中國對台灣發動攻擊，美國不只該宣示防衛台灣，還要立即承認台灣獨立。

包士可4日在《國會山莊報》（The Hill）發表文章表示，中國經常恐嚇台灣「獨立等於戰爭」（independence means war），美國與其盟友應該反向操作，向北京宣示「戰爭等於（台灣）獨立」（war means independence）。包士可說，美國應該劃下紅線，表明不僅會捍衛台灣免受攻擊或遭到封鎖，而且將立即承認台灣是國際社會中主權獨立的一份子。

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包士可強調，美國的戰略模糊雖然在過去26年嚇阻中國犯台，但卻沒有阻止中國未來發動攻擊的計畫和準備。中國國家主席習近平曾說，不會把台灣問題留給下一代；美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）也警告，「中國不會永遠在等待」。

美國國家情報首長（DNI）海恩斯上週曾說，若美國放棄對台「戰略模糊」的立場，明確表態介入台海衝突，中國將進一步認定美國決意阻止中國崛起，進而加強破壞美國的全球利益。

包士可反對海恩斯的看法，他表示，美國政策缺乏清晰度，早就造成嚴重破壞穩定的走向，而海恩斯忽略了這點，即使面對中國升級的威脅和挑戰，總統蔡英文與她所屬的民進黨仍然非常負責，避免給北京任何侵略藉口。

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