南海紛爭外長爆粗口 菲律賓總統府：已道歉

菲國總統發言人羅奎（中）今天說，陸辛個人言論不代表馬尼拉當局政策，陸辛已向中國道歉。（路透）

2021/05/04 19:35

〔中央社〕菲律賓外交部長陸辛昨天在推文爆粗口，要北京「他X的滾出」南海菲律賓經濟海域。菲國總統發言人羅奎今天說，陸辛個人言論不代表馬尼拉當局政策，陸辛已向中國道歉。

菲律賓和中國的南海主權紛爭自3月下旬以來升溫，馬尼拉當局指220艘中國海上民兵船集結牛軛礁（Whitsun Reef），屢向北京提出外交抗議，要求立即離開菲國專屬經濟海域。

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外交抗議未奏效下，陸辛（Teodoro Locsin Jr.）昨天推文寫道：「中國，我的朋友，我能多有禮貌地說這件事呢？讓我想想…喔…他X的滾出去（GET THE FXXX OUT）。」

對此，羅奎（Harry Roque）今天在記者會表示，陸辛所說只是他的個人想法。「我根據總統的明確指令澄清，這不是菲律賓的政策。」

羅奎說：「陸辛部長告訴我，他個人已向中國大使道歉。他（寫了）那些話只是因為有些事讓他很煩躁（gave him a hot head）。」

羅奎表示，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的態度是，在外交領域，謾罵是不合宜的。「總統給內閣的訊息是，只有總統可以咒罵。其他人不能模仿他。」

雖然未指名道姓，杜特蒂昨晚在預錄的電視談話中說：「中國仍是我們的恩人。僅僅因為我們跟中國有衝突，不代表我們要（表現得）粗魯無禮。」

雖然杜特蒂政府強調與北京的友好合作關係，但明年5月菲律賓即將舉行總統大選，以菲國前大法官卡皮奧（Antonio Carpio）為首的反對派人士開始在南海議題上向杜特蒂施加壓力，網路更傳出有一批退休和現役將領決定不再支持杜特蒂。

菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）2日發表聲明，強調國防部與杜特蒂立場一致，即在不開戰的前提下，「捍衛我們正當權益，維護海域和平」。

羅倫沙納說，對於杜特蒂政府與中國「長期及方方面面的關係」，菲律賓可以與其他國家友好合作，但「不能以我們的主權和主權權利為代價」。

至於菲律賓海巡署和漁業暨水產資源局（BFAR）近來強化西菲律賓海演習，中國外交部4月26日要求「有關方面停止採取導致局勢複雜化、爭議擴大化的舉動」。對此，羅倫沙納強調，菲國政府立場不會動搖，海巡署和漁業暨水產資源局的海上巡邏將持續下去。

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

值得注意的是，西菲律賓海防務主要由菲律賓武裝部隊西部軍區（WESCOM）負責，這次海上演習卻是由海巡署和漁業暨水產資源局執行，以「強化培訓海上航行、小型艇操作、維護保養和後勤操作」，未見菲國軍方參與，可見馬尼拉當局淡化演習軍事色彩，不願與北京兵戎相見的態度。

陸辛（見圖）昨天推文寫道：「中國，我的朋友，我能多有禮貌地說這件事呢？讓我想想…喔…他X的滾出去（GET THE FXXX OUT）。」（美聯社）

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