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    菲國外長要中國「FUCK OUT」 汪文斌：希望注意禮貌

    菲國外交部長陸辛3日在推特上發文：「中國，我的好朋友，我該多客氣地說出口呢？讓我想想...喔...你他X的給我滾蛋！」（圖取自陸辛推特）

    菲國外交部長陸辛3日在推特上發文：「中國，我的好朋友，我該多客氣地說出口呢？讓我想想...喔...你他X的給我滾蛋！」（圖取自陸辛推特）

    2021/05/04 17:47

    〔即時新聞／綜合報導〕中國日前派出上百艘海警船與海上民兵船入侵南海南沙群島的牛軛礁，引發菲律賓政府不滿，菲國外交部長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）3日用英文大寫在推特痛罵「FUCK OUT」，中國外交部發言人汪文斌今（4）日回應稱「希望菲方有關人士發表言論時符合基本禮儀和身份」。

    綜合外媒報導，《法新社》報導，陸辛在推特發文，稱「一般的溫和外交辭令，只是徒勞無功。」他並表示，「中國，我的好朋友，我該多客氣地說出口呢？讓我想想…喔…你他X的給我滾蛋！」（China, my friend, how politely can I put it? Let me see…O…GET THE FUCK OUT）

    陸辛還將中國比喻為「一個醜陋的蠢蛋，逼迫別人將注意轉移到一個想與你為友的帥哥。」（an ugly oaf forcing your attentions on a handsome guy who wants to be a friend）

    汪文斌否認中國船舶侵入菲律賓海域，反稱黃岩島是中國領土，附近海域是中國管轄海域，呼籲菲律賓「尊重中國」，還稱「麥克風外交無法改變事實，只能破壞互信。希望菲方有關人士發表言論時符合基本禮儀和身份」。

    而菲律賓總統杜特蒂先前曾認為陸辛發言不妥，汪文斌對此附和稱「中方一貫並將繼續致力於同菲律賓通過友好協商妥處分歧、推進合作，繼續在抗擊疫情和恢復經濟方面向菲方提供力所能及的幫助。」

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