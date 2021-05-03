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    無懼中國！ 菲律賓繼續在南海演習 防長誓言：立場絕不動搖

    羅倫沙納表示菲律賓將繼續在西菲律賓海進行海上巡邏，強調「政府立場不會動搖」。（路透）

    羅倫沙納表示菲律賓將繼續在西菲律賓海進行海上巡邏，強調「政府立場不會動搖」。（路透）

    2021/05/03 07:57

    〔即時新聞／綜合報導〕中國先前派出數百艘民兵船進入南沙群島牛軛礁，引起菲律賓抗議，菲律賓除了和美國舉行聯合軍演外，也派遣海岸防衛隊在南海演習，中國外交部4月26日曾要求菲國「別再挑釁」，但菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）2日發表聲明，表示菲律賓將繼續在西菲律賓海進行海上巡邏，「菲國政府立場不會動搖」。

    綜合外媒報導，羅倫沙納在聲明中指出，菲律賓海岸警衛隊、漁業急水生資源局將繼續在西菲律賓海及南沙群島進行巡邏，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）下達的命令非常堅定，那就是捍衛菲律賓所擁有的一切，維護海洋和平。

    羅倫沙納強調，菲律賓與中國長時間在各領域進行互惠互利的合作，「我們可以和其他國家保持友好，但不能以損害菲律賓主權做為代價」。羅倫沙納表示：「儘管中國的軍事實力比菲律賓先進，不過這並不妨礙我們捍衛國家利益及民族尊嚴。」

    杜特蒂在4月28日曾發表談話：「我會告訴中國，我們不想要麻煩，我們不想要戰爭。但是，如果你叫我們離開，不！」杜特蒂也提到，「有些事真的不能讓步，例如要我們離開，這很困難。我希望他們理解，我也有我的國家利益要保護。」

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