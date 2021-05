菲律賓外長陸辛對中國不假辭色,怒飆粗口。(路透資料照)

2021/05/03 16:23

〔編譯陳成良/綜合報導〕中國日前派出上百艘海警船與海上民兵船入侵南海南沙群島的牛軛礁,引起菲律賓抗議,馬尼拉當局堅稱,中國船隻至今依然徘徊不走,菲律賓外交部長陸辛(Teodoro Locsin Jr.)3日怒飆粗口,明確地告訴北京該往哪裡去。

《法新社》報導,陸辛在推特發文說:「中國,我的好朋友,我該多客氣地說出口呢?讓我想想…喔…你他X的給我滾蛋!」(China, my friend, how politely can I put it? Let me see…O…GET THE FUCK OUT)

陸辛向來在推特發文用辭辛辣,有話直說,對於這次向中國發飆,他直言「一般的溫和外交辭令,只是徒勞無功。」

陸辛還將中國比喻為「一個醜陋的蠢蛋,逼迫別人將注意轉移到一個想與你為友的帥哥。」(an ugly oaf forcing your attentions on a handsome guy who wants to be a friend)

