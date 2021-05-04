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    日本兒童人口連跌40年 今年創下歷史新低

    日本14歲以下兒童人數創40年來新低，少子化現象越趨嚴重。此為示意圖。（資料照）

    日本14歲以下兒童人數創40年來新低，少子化現象越趨嚴重。此為示意圖。（資料照）

    2021/05/04 22:11

    〔即時新聞／綜合報導〕日本的少子化問題日益嚴重，日本政府於今（4）日公佈最新調查數據，14歲以下的兒童人數已連續下降長達40年，今年將創下歷史新低，也進一步讓該國人口老化現象更加嚴重。

    《共同社》報導，日本總務省的統計數據顯示，截至2021年4月1日，年齡在14歲以下的兒童人數為1493萬，分別為765萬名男童和728萬名女童，相較於去年（2020年）減少了19萬，這也是自1950年有統計數字以來最低紀錄。

    根據聯合國人口統計年鑑（U.N. Demographic Yearbook），在人口超過4000萬的33個國家中，日本的兒童人口比例最低，在連續47年下跌後，目前比例為11.9％，遠低於南韓的12.2％和義大利的13.3％。

    日本政府表示，年齡在2歲以下的兒童佔265萬，相對低於其他年齡段的兒童，顯示出人口減少原因為出生人數下降。

    日本兒童人口在1954年達到2989萬人的高峰。在1970年代初期短暫回升，但自1982年以來一直持續下降。

    日本政府持續推動相關政策鼓勵生育，但面對連年結婚件數減少、晚婚，以及武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情等影響，皆加快日本少子化現象。

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