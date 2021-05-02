終於回地球啦！ 野口聰一自彈蕭邦離別曲 道別太空生活

野口聰一在太空站的最後一晚，自彈蕭邦的《離別曲》，不捨全寫在臉上。（圖翻攝自野口聰一YouTube）

2021/05/02 18:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）與太空探索科技公司（SpaceX），美東時間2日將4名太空人從國際太空站（ISS）送回地面；56歲日籍太空人野口聰一經常分享從太空拍攝地球空照圖的，也是回家的其中一員。野口聰一在國際太空站的最後一夜，自彈音樂大師蕭邦的《離別曲》，並於推特上分享自己與同事的合影，道別在太空的生活。

SpaceX的太空火箭獵鷹9號（Falcon 9），去年11月搭載飛龍號太空船，成功將3名美籍太空人與日籍的野口聰一送進國際太空站，完成167天的任務後，這4人搭乘飛龍號於美東時間2日凌晨接近3點時（台灣時間2日下午3時）順利回到地面。

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野口聰一過去多次在推特上分享從太空俯瞰地球的照片，尤其曾經多次拍攝台灣，在國內引起不少討論，連總統蔡英文都曾特地發推文力邀他訪台。

野口聰一今天在推特上分享與太空站同事們的合影，紀念這段革命情感；離開太空站前，他自彈蕭邦的《離別曲》，除了道別太空生活，也對這些日子關注他的「地球人」表示感謝，可以看出野口聰一不捨的心情溢於言表。

此外，他在太空站最後一天，還拍攝清晰的埃及吉薩金字塔群、沙烏地阿拉伯聖城馬迪納（Medina），以及母國日本的夜景。

除了野口聰一，回到地面的其他3人分別為霍普金斯（Michael Hopkins）、葛洛佛（Victor Glover）以及華克（Shannon Walker）。飛龍號進入地球大氣層後，升起4個輔助降落傘緩緩落在美國佛羅里達州巴拿馬城沿岸的墨西哥灣海面；4位太空人完成初步檢查後，將會搭乘直升機飛回陸地，再轉搭機到休士頓與家人團聚。

野口聰一與太空站同事們合影，紀念彼此的革命情感。（圖翻攝自野口聰一推特）

經常分享在太空俯瞰地球照片的日籍太空人野口聰一回地球了！（圖翻攝自野口聰一YouTube）

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