國際太空站視角！蘇伊士運河仍有近百艘船等待通行

〔即時新聞/綜合報導〕長榮「長賜號」貨船23日堵住蘇伊士運河,至本月29日埃及政府宣布危機解除,日籍太空人野口聰一今(31日)在推特貼出照片,目前仍有許多船隻等待通行。

長榮海運超大型貨櫃輪「長賜號」(Ever Given)於23日擱淺,並在歷經近一週救援後才順利脫困,蘇伊士運河管理局(SCA)官員塔哈(Khaled Taha)29日於埃及伊斯梅利亞市(Ismailia)宣布消息,運河交通目前已經恢復正常,但是堵塞在運河地中海端與蘇伊士灣的船隻還要3天以上時間才能消化完畢。

日籍太空人野口聰一31日在推特貼出國際太空站視角,蘇伊士運河外目前仍有許多大型船隻排隊等待通過運河,近百艘輪船在蘇伊士灣處「待機」,全被野口聰一的相機捕捉到;許多網友對此畫面都感到震驚,直呼「天啊,也太多船了吧」、「運河真的是地球上重要的場所之一」、「謝謝你分享照片」。

#Suez canal reopened, but still many ships are waiting in line. #スエズ運河 再開したようですが、まだ大型船が待機中です。 pic.twitter.com/YeTFtYzBtj