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    國際太空站視角！蘇伊士運河仍有近百艘船等待通行

    長榮「長賜號」貨船23日堵住蘇伊士運河，至本月29日埃及政府宣布危機解除，目前仍有許多船隻等待通行。（圖取自NOGUCHI, Soichi 野口　聡一（のぐち　そういち）Twitter）

    長榮「長賜號」貨船23日堵住蘇伊士運河，至本月29日埃及政府宣布危機解除，目前仍有許多船隻等待通行。（圖取自NOGUCHI, Soichi 野口　聡一（のぐち　そういち）Twitter）

    2021/03/31 18:48

    〔即時新聞／綜合報導〕長榮「長賜號」貨船23日堵住蘇伊士運河，至本月29日埃及政府宣布危機解除，日籍太空人野口聰一今（31日）在推特貼出照片，目前仍有許多船隻等待通行。

    長榮海運超大型貨櫃輪「長賜號」（Ever Given）於23日擱淺，並在歷經近一週救援後才順利脫困，蘇伊士運河管理局（SCA）官員塔哈（Khaled Taha）29日於埃及伊斯梅利亞市（Ismailia）宣布消息，運河交通目前已經恢復正常，但是堵塞在運河地中海端與蘇伊士灣的船隻還要3天以上時間才能消化完畢。

    日籍太空人野口聰一31日在推特貼出國際太空站視角，蘇伊士運河外目前仍有許多大型船隻排隊等待通過運河，近百艘輪船在蘇伊士灣處「待機」，全被野口聰一的相機捕捉到；許多網友對此畫面都感到震驚，直呼「天啊，也太多船了吧」、「運河真的是地球上重要的場所之一」、「謝謝你分享照片」。

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