驚悚畫面曝！行經森林下車拍照竟遇樹倒 5歲童逃跑不及遭砸死

俄羅斯一戶家庭在開車經過森林時，停下準備拍照，不料，一顆樹木突倒下，壓死一名5歲男童。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

2024/05/01 22:51

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯卡拉恰伊切爾克斯共和國（Karachay-Cherkessia）近日發生一起悲劇，一戶家庭在開車經過森林時，下車準備拍照，不料一顆樹木突倒下，5歲男童逃離不及被壓死。

綜合外媒報導，事件發生於4月29日，在距離棟巴伊（Dombay）不遠的路上，來自薩拉托夫（Saratov）的一戶家庭在路邊停下，想以河流與高山作為背景合照，不料，有一棵枯樹突然倒向馬路，剛好重擊在男童身上，導致他當場死亡。

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根據影片內容顯示，男童跟在一名女子後面從車旁走出，下一秒，他們聽到樹木斷裂、搖搖欲墜的聲音，開始慌張奔跑，女子跑至車後躲避，但男童卻不幸的在逃跑過程中，遭倒下的樹木狠狠擊中。聽到動靜後，家人們趕緊向前查看，卻看到男童倒地不起。

當地相關部門已介入對這起事件進行調查。

Страшные кадры.Падающее дерево убило 5 летнего мальчика

в Карачаево-Черкесии

Семья остановилась на дороге,чтобы устроить фотосессию.Когда они проходили по обочине,на мальчика упал сухостой

Отец сразу подбежал к сыну,но от ужаса схватился за голову и впал в истерику. pic.twitter.com/6svQi2YdV2 — Lina （@gkokish） April 30, 2024

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