日本伊良可樂推「花蓮馬告可樂」秀台灣國旗 收入全捐賑災

日本的伊良可樂推出「花蓮馬告可樂」，銷售金額扣除成本後，全數捐助花蓮賑災。（擷取自伊良可樂官網）

2024/05/01 23:40

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本的伊良可樂（Iyoshi Cola）是目前世界上首間手工可樂專賣店，最近以「山林裡的黑珍珠」的馬告為素材，推出「花蓮馬告可樂」，銷售金額扣除成本後，全數捐給台灣衛生福利部設立的「財團法人賑災基金會」捐款帳戶。

根據伊良可樂官網指出，伊良可樂代表可樂小林（コーラ小林）來台舉辦活動及研究藥草、中藥文化時，意外在花蓮發現了被原住民稱為「山林裡的黑珍珠」的馬告，小林先生說，「那一刻，我清楚了我該做什麼，回到日本後，我決定用花蓮的馬告製作可樂，收益捐獻出去，伊良可樂首次在台灣舉辦海外活動，受到熱烈歡迎，也被全台人民的善意所感動，我真的很想以某種方式回饋。」

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關於伊良可樂，小林先生將從祖父身邊學得的藥材知識活用在可樂飲料上，他把香草、可樂果、肉桂和其他藥材製作出的糖漿加入碳酸水後，創造出獨一無二的「伊良可樂」，靠著精緻、純手工及獨特的風味打響名號，並成為目前世界上首間手工可樂專賣店。

伊良可樂推出的「花蓮馬告可樂」，採預購制，截止時間為5月2日深夜11點59分，每瓶250ml，售價3500日圓（約723台幣）。

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