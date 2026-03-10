松機軍民兩用畫面曝光！卓榮泰「私人」赴日 不改外交突破本質

記者去（2025）年3月間拍下的照片證實，畫面中間停有2架國軍C-130「大力神」運輸機，正前方和右方則是華航等民航機，左方也可見小型的私人飛機，可證實松山機場是軍民合用機場。（資料照，記者方瑋立攝）

行政院長卓榮泰7日驚喜現身日本東京巨蛋，為台灣隊對捷克隊應援加油，成為台日斷交54年來，首位踏足日本國土的現任行政院長。針對在野黨輪番質疑濫用「軍用機坪」等指控，軍機與民航機同處同一機坪真實畫面曝光。

卓榮泰7日現身東京巨蛋為台灣隊應援，成為台日斷交後54年來，首位踏足日本國土的現任閣揆，令現場眾多國人驚喜萬分。原是美事一樁的低調外交突破，卻引來國民黨、民眾黨連番質疑濫用公帑、佔用軍機機坪。

國防部長顧立雄今天受訪強調，松山機場是「軍民合用」機場，國軍與民航局有協定，可以互相運用機坪，但機坪所有起飛、管制皆由民航局負責。記者求證軍方也證實，松山機場一直到松指部間的停機坪、聯絡道、起降跑道（泛稱松山機場），都是「軍民合用」機場範圍，機場起飛降落及機場管制（運輸巴士等）調度，都是由民航局負責。

一張照片證實松山機場「軍民合用」

記者去（2025）年3月間所拍下的照片也證實松山機場「軍民合用」，可見畫面中間停有2架國軍C-130「大力神」運輸機，正前方和右方則是華航等民航機，左方也可見小型的私人飛機。

松山指揮部確實是空軍的重要樞紐，自俗稱「營保法」的《軍事營區安全維護條例》 去年8月正式上路實施後，已被納入明確納入「軍事營區」的管制範圍，未來若要往機場內拍攝，必須避開針對軍事設施的特寫，否則恐將面臨3萬以上、15萬以下罰鍰。

但事實上，軍方常態使用C-130H運輸機進行人員與物資移動，松指部內其實就設有軍人的「候機室」，並有排程「定期運補」航班，主要任務是針對外防與偏遠地區（如金門、馬祖、澎湖、東沙等）的後勤補給與官兵休假換防。國防部相關作業規定明定，官兵搭乘透過部隊的運輸管理系統申請，只要符合資格與配額限制（例如外島志願役每年限搭12次、義務役4次），即可搭乘定期運補航班。

「私人」行程不改外交突破本質 學者：光是拿到簽證和亮相已是突破

卓榮泰今天答詢說，本次赴日經過平常的申請管道跟手續，內部有航班使用地點申請，日方也有內部手續，但沒有經過任何特殊管道。

據了解，台日並無正式外交關係，卓榮泰現任行政院長身分敏感，因此本次赴日需要保持低調謹慎，也與日方達成一定程度的條件和默契才有可能成功入境，這也是卓事後必須堅稱「私人行程」的原因之一。卓榮泰已連續幾天強調全自費，今天更將相關文件牛皮袋攜至立法院院會上頭自證清白，但不管它是「公務」或者「私人」行程，也絲毫不會改變其外交突破的本質。

學者陳方隅受訪直言，外交人員努力的拜會牽線，才可以有台灣高層以私人身分訪日，光是能夠拿到簽證去到日本，還可以被公開報導「捕捉」，已經是非常大的突破。他說，台灣身為一個不正常的國家，在外交關係上，就是必須要一點一滴累積達成突破。

學者王宏仁也說，日方不張揚卻實質放行的作法，不僅給予了我國行政院長最高度的禮遇，更是日方基於尊重台灣作為一個主權國家的具體展現。雙方在高度默契下保持謹慎，凸顯出台日雙方在檯面下，正進行著更為深度的實質互動與外交推進。

至於在野黨持續糾結「從松指部進入松山機場搭機」實令人費解。行政院長是國家最高行政首長，也是總統統籌國政的最高CEO，層級在總統之下、國防部長之上，即便不談平時本來就應有一定程度的維安，此次赴日事涉外交機敏性，不管借道松指部或從一旁的民航局進入機場，皆應屬正常管制與禮遇範圍。

民進黨立委李坤城今天也說，棒球不只是比賽，也是一個國家意志的展現，當他在現場聽聞卓到場後，心想這是好事情，台日關係又再突破，國民黨卻在質疑私人包機和行程費用，卻故意忽略這是外交的突破。如果沒有跟日方有默契，怎麼可能通過海關？

台灣隊在WBC的表現，讓世界看到台灣，卓榮泰低調赴日，則為印太友盟關係再進一壘。中國外交部對此也膝跳式抨擊宣稱，中方高度警惕並堅決反對日本在台灣問題上「打擦邊球」，批評日方縱容挑釁；也難怪今天卓榮泰在質詢台上無奈說，此行只有中共和部分在野黨立委最生氣。立院新會期，期待朝野減少無謂摩擦、和睦推動福國利民的法案政策，或許可從不要喜事喪辦開始。

圖中黃：松山機場、綠：民航局行政大樓、藍：松指部、紅：軍民共用的松山機場停機坪、起降跑道及聯絡道等範圍。（圖取自Goolge Map，記者方瑋立標記）

