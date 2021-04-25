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    成功對接國際太空站！NASA證實：不明物體接近奮進號

    奮進號太空船23日發射升空，朝國際太空站前進。（美聯社）

    奮進號太空船23日發射升空，朝國際太空站前進。（美聯社）

    2021/04/25 00:18

    〔即時新聞／綜合報導〕美國太空公司SpaceX的太空火箭獵鷹9號（Falcon 9）於美東時間上午5點49分成功搭載著奮進號太空船（Crew Dragon Endeavour）發射，並在24日成功對接，4名太空人已經進入國際太空站；美國太空總署（NASA）證實，過程中有不明物體接近奮進號太空船。

    綜合外媒報導，美國太空總署在官網釋出照片，載人2號（Crew-2）乘載的4名太空人金布羅（Shane Kimbrough）、麥克阿瑟（Megan McArthur）、法國籍的佩斯凱（Thomas Pesquet）以及日籍的星出彰彥順利進入國際太空站，與站內的夥伴們共同合影留念，4人將展開為期6個月的任務。

    美國太空總署也宣布，載人1號（Crew-1）的4名太空人霍普金斯（Michael Hopkins）、葛洛佛（Victor Glover）、華克（Shannon Walker），以及日籍太空人野口聰一將在本月28日從國際太空站出發，進入SpaceX「飛龍號」太空船展開返回地球的程序。

    美國太空總署（NASA）發言人凱薩琳．漢博薾頓（Kathryn Hambleton）證實，此次奮進號太空船飛往國際太空站的過程中，太空總署與SpaceX收到來自美國太空司令部的消息，稱在UTC時間23日下午5時43分（台灣時間24日深夜1時43分）有不明物體可能接近太空船。

    漢博薾頓說，最終不明物體在距離太空船約45公里處飛越，沒有構成威脅，但在當時無法保證有能力進行規避動作的情況下，有通知團隊穿上太空服裝以防萬一，她強調，隊員安全是NASA及其合作夥伴的最注重的事項。

    奮進號太空船在抵達國際太空站前，慢速修正運行方向。（法新社）

    奮進號太空船在抵達國際太空站前，慢速修正運行方向。（法新社）

    奮進號太空船24日成功與國際太空站對接。（法新社）

    奮進號太空船24日成功與國際太空站對接。（法新社）

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