目睹撒哈拉沙塵暴衝大西洋 日籍太空人：家鄉受「大陸」之苦

日籍太空人野口聰一近日在貼出撒哈拉沙塵暴吹向大西洋的壯觀景象，並提到也有同樣的問題困擾著日本西部。（圖取自NOGUCHI, Soichi 野口 聡一（のぐち そういち） Twitter）

2021/03/27 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕日籍太空人野口聰一登上國際太空站，不時透過推特分享從太空拍得的地球景象，他近日貼出撒哈拉沙塵暴吹向大西洋的壯觀景象，有感而發提到，也有同樣的問題困擾著日本西部。

撒哈拉沙漠是全球最熱的荒漠，最大荒漠為南極、其次為北極，撒哈拉排名第3，同時也是全球面積最大的沙漠，總面積逾9400萬平方公里，相當於美國國土面積，撒哈拉沙漠西至大西洋、東至紅海，被北回歸線貫穿，位處間熱帶輻合區（ITCZ），夏天吹拂西南季風，冬天則為東北信風。

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野口聰一26日貼出的照片中，撒哈拉沙漠受到當地東北信風影響，揚起強烈沙塵暴往大西洋直衝而去，在萬里無雲的狀態下，從國際太空站可見到一片滾滾紅砂往湛藍的海面擴散，場面相當壯觀，野口聰一也回憶起家鄉日本受到「該大陸」影響，飽受黃沙之苦。

許多網友見到美麗的照片都驚嘆大自然的神奇，紛紛留言讚嘆，「謝謝你時常分享在國際太空站拍到的美景，真的很令人難忘」、「你拍的每張照片都如詩如畫，太漂亮了」、「砂的怪獸來襲」、「我想您在實際看到它時，給您留下了深刻的印象」、「謝謝您的珍貴照片！」

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