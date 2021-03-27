目睹撒哈拉沙塵暴衝大西洋 日籍太空人：家鄉受「大陸」之苦
〔即時新聞／綜合報導〕日籍太空人野口聰一登上國際太空站，不時透過推特分享從太空拍得的地球景象，他近日貼出撒哈拉沙塵暴吹向大西洋的壯觀景象，有感而發提到，也有同樣的問題困擾著日本西部。
撒哈拉沙漠是全球最熱的荒漠，最大荒漠為南極、其次為北極，撒哈拉排名第3，同時也是全球面積最大的沙漠，總面積逾9400萬平方公里，相當於美國國土面積，撒哈拉沙漠西至大西洋、東至紅海，被北回歸線貫穿，位處間熱帶輻合區（ITCZ），夏天吹拂西南季風，冬天則為東北信風。
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野口聰一26日貼出的照片中，撒哈拉沙漠受到當地東北信風影響，揚起強烈沙塵暴往大西洋直衝而去，在萬里無雲的狀態下，從國際太空站可見到一片滾滾紅砂往湛藍的海面擴散，場面相當壯觀，野口聰一也回憶起家鄉日本受到「該大陸」影響，飽受黃沙之苦。
許多網友見到美麗的照片都驚嘆大自然的神奇，紛紛留言讚嘆，「謝謝你時常分享在國際太空站拍到的美景，真的很令人難忘」、「你拍的每張照片都如詩如畫，太漂亮了」、「砂的怪獸來襲」、「我想您在實際看到它時，給您留下了深刻的印象」、「謝謝您的珍貴照片！」
#Saharadust blows onto #Atlantic ocean. 西日本は大陸からの #黄砂 で苦労されてると思いますが、アフリカでも似た現象 #紅砂 #サハラダスト が。サハラ砂漠の砂が大西洋に吹かれていくのがよくわかります。 pic.twitter.com/lwkmeIEuZb— NOGUCHI, Soichi 野口 聡一（のぐち そういち） （@Astro_Soichi） March 25, 2021