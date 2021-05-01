世衛未邀台灣參與WHA 託辭多變切割秘書長責任

世界衛生大會（WHA）將舉行，迄今世界衛生組織（WHO）仍未邀台灣參與。世衛秘書長譚德塞上任後連年拒絕台灣，理由從無兩岸諒解、缺乏政治共識再到由會員國決定，託辭多變，切割秘書長角色與責任。（中央社資料照）

2021/05/01 17:22

〔中央社〕世界衛生大會（WHA）將舉行，迄今世界衛生組織（WHO）仍未邀台灣參與。世衛秘書長譚德塞上任後連年拒絕台灣，理由從無兩岸諒解、缺乏政治共識再到由會員國決定，託辭多變，切割秘書長角色與責任。

第74屆世衛大會（WHA）將於5月24日至6月1日在瑞士日內瓦以視訊方式舉行。據了解，世衛在4月初陸續向會員國及觀察員寄出開會通知函，迄今台灣未受邀。

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針對是否邀請台灣參與，世衛組織發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）4月30日以電子郵件回覆中央社記者表示，台灣在世衛大會的觀察員問題是由世衛組織194個會員國考慮和決定的問題。

賈撒列維克說，世衛大會可經由194個會員國以簡單多數決通過的決議或決定邀請觀察員。

他強調，世衛組織是一個政府之間的組織，由194個會員國制定政策。世衛秘書處則在會員國制定的規則和政策的框架內工作。

世衛強調邀請台灣與否由會員國決定，顯示今年世衛仍將拒台灣於門外。距世衛大會網路報名截止還有10餘天時間，政府持續與各方合作努力。

台灣自2017年以來皆未受邀以觀察員身分參與世衛大會，時任秘書長陳馮富珍在任期最後一年未邀台灣，當年世衛大會改選，秘書長由譚德塞出任。

而2018年5月譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）上任後首次召開世衛大會，世衛拒邀台灣理由是「若是兩岸再度就參與世衛大會達成諒解」，將有助台灣與會。

2019年世衛進一步表示，如果沒有「兩岸諒解」（cross-strait understanding），不用期待台灣會取得世衛大會入場券。

世衛連年因中國而拒邀台灣，2020年疫情全球大流行，國際質疑世衛偏袒中國應對疫情失當，檢討聲浪高漲，再加上許多國家稱讚台灣防疫表現傑出，世衛改變以往的兩岸託辭，轉而表示是因為會員國缺乏政治共識，譚德塞未被授權對台灣發出世衛大會邀請函。

但當時美國駁斥世衛，表示譚德塞有權邀請台灣以觀察員身分參與世衛大會，2009年至2016年期間，陳馮富珍任內就邀請台灣以觀察員身分參與世衛大會。

在遭美國駁斥後，今年世衛說法進一步切割譚德塞有邀請台灣與會的權力角色與責任，將台灣參與世衛大會導向是由會員國決定的問題。

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