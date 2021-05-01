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    慘被自家網友圍剿！中國專家：台積電要搞垮中國芯片代工

    晶圓代工龍頭台積電日前核准28.87億美元預算，擬在中國南京廠擴建28奈米的成熟製程產能，以因應全球晶片荒。（路透檔案照）

    晶圓代工龍頭台積電日前核准28.87億美元預算，擬在中國南京廠擴建28奈米的成熟製程產能，以因應全球晶片荒。（路透檔案照）

    2021/05/01 00:25

    〔即時新聞／綜合報導〕晶圓代工龍頭台積電日前核准28.87億美元預算，擬在中國南京廠擴建28奈米的成熟製程產能，以因應全球晶片荒，卻遭中國通信業分析師項立剛強烈反對，項在微博與自家網友戰翻天，被自家網友圍剿，發文稱：「台積電只有一個動機，就是搞垮大陸（中國）芯片（晶片）代工企業。」

    項立剛4月30日繼續在微博力戰自家網友，他稱目前的市場現況不存在「晶片產能不足」，只是「晶片短缺」，現在美國制裁中國企業，歐美都擴大晶片製造，中國中芯國際在2023年位於亦莊和深圳的2座廠房就會量產，武漢、上海還有許多企業正在建設，因此「2023年一定是全球芯（晶）片價格崩盤的一年」。

    項立剛話鋒一轉，抨擊台積電前往南京擴廠之事，稱「如果說動機，台積電只有一個動機，就是搞垮大陸（中國）芯片（晶片）代工企業」，台積電在企業競爭之下「一直以來怎麼搞中芯國際的？」項強調，「對芯（晶）片要自主可控，台積電能成為我們的自主可控嗎？」他聲稱沒有中國官員會「寄希望於台積電這樣的企業」，否則「2023年後，如果台積電對本土芯片造成重大衝擊，他們誰來承擔這個政治責任？」

    項立剛的言論持續受到廣大中國網友抨擊，但項立剛認為許多自家網友「非專業人士」，稱「非專業人士非要亂帶節奏」，讓他感覺「離坐牢不遠了」，他也聽聞自家網友稱有中國廠商正在囤貨，項反嗆「我請問囤的這些貨是哪個廠囤的？囤在哪裡？依據何在？」

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