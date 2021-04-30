美情報首長指台灣更傾向獨立 中國外交部又跳腳了

中國外交部發言人汪文斌（見圖）今（30）日跳腳回應，稱美方應充分認識「台獨」的危害性和危險性，謹言慎行，不向「台獨」勢力發出錯誤訊號。（歐新社資料照）

2021/04/30 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國家情報首長海恩斯（Avril Haines）指出，台灣目睹發生在香港的事情後，「在一定程度上加深了獨立傾向」。對此，中國外交部發言人汪文斌今（30）日跳腳回應，稱美方應充分認識「台獨」的危害性和危險性，謹言慎行，不向「台獨」勢力發出錯誤訊號。

中國外交部今召開例行記者會，針對外媒記者提問「美國國家情報總監海恩斯表示，她認為台灣內部支持『獨立』的觀點正在強化。外交部對此有何評論？」對此，發言人汪文斌不滿回應，當前兩岸關係緊張的根源在於民進黨當局和「台獨」分裂勢力「謀獨」挑釁。

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汪文斌稱，「中方維護國家主權和領土完整的決心堅定不移，我們有充分的信心和能力挫敗一切形式的『台獨』分裂行徑。」

汪文斌還宣稱，美方應該充分認識「台獨」的危害性和危險性，確實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，謹言慎行，「不向『台獨』勢力發出錯誤信號，以免嚴重損害台海和平穩定和中美關係」。

台海情勢已成國際矚目議題之一，美國家情報首長海恩斯於當地時間週四在國會聽證會上指出，若美國改變對台海的「戰略模糊」方針，中國可能以更激進的方式打擊美國全球利益；此外，在目睹中國政府對香港的一系列決策後，她認為台灣人已更傾向獨立。

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