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    歐洲議會通過英歐貿易協議 英國脫歐大戲終落幕

    英國脫歐大戲終於落幕。在雙方關係依然緊張下，歐洲議會矢言將緊盯倫敦當局。（路透）

    英國脫歐大戲終於落幕。在雙方關係依然緊張下，歐洲議會矢言將緊盯倫敦當局。（路透）

    2021/04/28 23:41

    〔中央社〕歐洲議會今天壓倒性通過歐洲聯盟（EU）和英國的貿易合作協議，英國脫歐大戲終於落幕。在雙方關係依然緊張下，歐洲議會矢言將緊盯倫敦當局。

    歐洲議會今天通過的是歐盟和英國間框架性貿易協定，這項貿易合作協議對倫敦和布魯塞爾之間的新關係提供了框架。英國2016年通過脫歐公投，決定結束長達47年的成員國身分，震驚全世界。

    根據今天公布的投票結果顯示，歐洲議會以660票贊成，5票反對，32票棄權，壓倒性通過歐盟和英國的貿易合作協議。

    歐洲議會議長薩索里（David Sassoli）表示：「歐洲議會已經對歐盟有史以來和第三國所簽署的最廣泛協議舉行投票。」「這可為我們建立歐盟和英國的最新前瞻性關係奠定基礎。」

    不過，他也警告，歐洲議會議員將監督這項協議的落實，「不接受英國政府任何的退縮」。

    英國首相強生（Boris Johnson）讚揚這是「漫長旅程的最後一步」，將會「對於我們和歐盟，作為重要貿易夥伴、親密盟友、主權平等雙方間的新關係，（帶來）穩定」。

    他說：「現在是展望未來和打造更全球化英國的時刻。」

    歐洲議會通過貿易協議的時間點，就在歐盟近來對於英國執行脫歐協議發生多起爭議，也對阿斯特捷利康（AstraZeneca）的2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫苗供應大為憤怒之際。

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