議員遭中國制裁 歐洲議會反歐中投資協定聲浪高

中國制裁歐洲議會議員，激起抵制歐中投資協定聲浪高漲，而歐洲議會議長更表示歐洲不是沙包絕不能接受恐嚇，並揚言對中國採取反制行動。（法新社）

2021/03/25 00:48

〔中央社〕中國制裁歐洲議會議員，激起抵制歐中投資協定聲浪高漲，重要黨團要求同意協定的前提是取消制裁，而歐洲議會議長更表示歐洲不是沙包絕不能接受恐嚇，並揚言對中國採取反制行動。

歐盟22日就新疆人權問題制裁4名中國官員和新疆生產建設兵團公安局，北京隨即對歐洲的10人和4機構報復，制裁5名歐洲議會議員、以及荷蘭、比利時、立陶宛國會議員，還有歐盟理事會政治與安全委員會、歐洲議會人權分委會、德國墨卡托中國研究中心、丹麥民主聯盟基金會。

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相較歐方小心鎖定新疆官員制裁，中方卻是大動作制裁包括由歐盟27國大使組成的歐盟理事會政治與安全委員會、及5位歐洲議會議員，中國此舉意在對布魯塞爾展現前所未有強硬。

但中國加倍制裁舉動引發歐洲議會憤怒，反對歐中投資協定聲浪高漲。

歐中投資協定在2020年12月底原則上完成談判時，因中國未在條文中實質承諾將批准禁止強迫勞動國際公約，當時在歐洲議會就已有反對意見，這次制裁事件則放大拒絕協定聲音。

其中歐洲議會第2大黨團「社會民主黨團」表示，歐洲需要與中國進行貿易，但人權等價值觀居於首位，明確指出取消對歐洲議會議員的制裁是與同意與中國政府談判投資協定的前提。

而歐洲議會綠黨則表示，中國政府攻擊部份歐洲議會議員不會獲得信任，只要執行制裁就不考慮將歐中投資協定列入議會議程。

歐洲議會國際貿易委員會負責中國事務的議員溫克勒（Mr. Iuliu Winkler）22日晚間宣布取消原定23日討論歐中投資協定的會議，展現對中國不合理制裁行動的回應。

而歐洲議會主席薩索里（David Sassoli）繼22日表示中國的決定是不可接受的，並且將產生後果後，今天他進一步表示歐洲不是中國的沙包，絕不能接受任何恐嚇，揚言對北京採取報復行動，但他未透露報復行動是否包括拒絕歐中投資協定。

歐洲議會雖然目前許多議員發聲批評中國，但歐洲議會是由27成員國逾700位議員組成，中國透過重大建設等拉攏其中一些國家，再加上中國開放市場的商機潛力，使得歐洲議會是否會有實際行動受矚。

歐盟執委會完成歐中投資協定後，尚需經檢視協定文本以及翻譯成數十種歐盟語言文件，後再經歐盟27個成員國同意及歐洲議會的批准才會生效，整個過程預估在2022年年初才會走完。

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