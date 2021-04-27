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    挺台參與世衛 歐洲議會「台灣報告人」籲譴責中國

    瑞典籍歐洲議會議員魏莫斯（Charlie Weimers）近日被任命為歐洲議會台灣相關議題報告人。（圖擷取自Charlie Weimers臉書）

    瑞典籍歐洲議會議員魏莫斯（Charlie Weimers）近日被任命為歐洲議會台灣相關議題報告人。（圖擷取自Charlie Weimers臉書）

    2021/04/27 17:35

    〔中央社〕瑞典籍歐洲議會議員魏莫斯近日被任命為歐洲議會台灣相關議題報告人，他受訪時力挺台灣參與世界衛生組織等國際組織，另呼籲歐洲聯盟與民主國家譴責中國對台灣的軍事挑釁。

    歐洲議會報告人職責是與議會各委員會共同提出相關議題，彙整出歐洲議會對於台灣關係的共識及政策，因此對台灣議題在歐洲議會受重視扮演重要角色。

    魏莫斯（Charlie Weimers）4月26日以電子郵件回覆中央社記者，對台灣參與世界衛生組織（WHO）等國際組織、歐盟應該如何利用最近通過的「印度太平洋合作戰略」與台灣合作，及最近中共軍方大幅增加對台灣的軍事干預，歐洲議會是否應呼籲民主國家支持台灣等問題表示看法，並展現強烈力挺台灣立場。

    首先他表示完全支持並強烈主張台灣以觀察員身份全面參與世衛組織、國際民航組織（ICAO）和聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際機構的會議、機制和活動。

    其次在歐盟最新公布的「印度太平洋合作戰略」上，他提醒歐盟將台灣納入歐盟的印度太平洋戰略很重要，因為台灣是歐盟在亞洲的盟友及可靠、理念相近的民主夥伴。

    對於台灣關心的台歐盟洽簽雙邊投資協定（BIA）議題，對此他特別表示，「強烈支持在2021年底之前與台灣就雙邊投資協定進行影響評估，以準備深化歐盟與台灣之間的雙邊經濟聯繫的談判」。

    在談到中國威脅方面，魏莫斯進一步強調，西方民主國家絕對應該支持台灣，呼籲歐盟和其他民主夥伴需要共同努力，譴責中國對台灣的軍事挑釁行為，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序。

    魏莫斯4月22日在推特上表示，當中國威脅歐洲政治人物及記者，並想推翻世界秩序之時，歐盟必須在政治和經濟上加強與亞洲民主國家的關係。他期待以歐洲議會報告人身份參與打造歐盟與台灣的關係。

    魏莫斯所屬的歐洲議會「保守黨團」（ECR）4月23日也推文期待他提出具體、積極的政策建議，加強歐盟在印度太平洋地區與理念相近合作夥伴的關係。

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