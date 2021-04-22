美參院外委會通過近年最大抗中法案 強調防衛台灣急迫重要

美國聯邦參議院外交委員會21日壓倒性通過「戰略競爭法案」（Strategic Competition Act），為美國國會近年最重大抗中法案。（法新社資料照）

2021/04/22 07:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦參議院外交委員會21日壓倒性通過「戰略競爭法案」（Strategic Competition Act），反制中國在科技、軍事、人權、經濟及影響力作戰等領域作為，包括對台灣的野心，以及壓迫香港與新疆的行為，這項法案被視為美國國會近年最重大抗中法案。

綜合媒體報導，參議院外委會21日以21票贊成、1票反對通過這項法案，未來將送交參議院審議，這項法案獲得跨黨派支持，最終有望通過成法。在立場不同的美國國會中，對中國強硬路線已經成為兩黨共識。

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主導法案的民主黨籍參院外委會主席梅南德茲（Robert Menendez）表示，「戰略競爭法案」將成為美國一系列立法行動的第一步，迎接中國在權力、政治、外交、經濟、創新、軍事、文化等各個方面的挑戰。

「戰略競爭法案」內容長達280頁，要求增加國際發展資金，以及與盟友、國際組織合作，來應對中國的挑戰，主要在推動人道主義和民主價值觀，例如對壓迫新疆維吾爾族官員的制裁，以及支持香港的民主。

法案也提到台灣，指印太區域軍事平衡越來越不利美國，統一台灣是中共達成區域霸權野心的關鍵一步，北京當局收服香港後，可能加快對台行動時間表，防衛台灣變得更加急迫重要，防衛台灣有助限縮中共將軍力投送至第一島鏈以外區域的能力。

法案提到，美國政策應認知台灣是美國印太戰略重要的一環，美方應推動台灣安全與民主為維繫「大印太區域」和平穩定的要素，定期對台軍售，強化台灣自我防衛能力，積極推動台灣有意義參與國際組織。法案也主張，美國國務院與其他政府機構，應以與其他外國政府來往的同樣基礎與台灣民選政府往來。

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