英歐貿易協議 僅剩一關

正申請成為法國公民，堅持當歐洲人的英國首相強森的父親、前歐洲議會議員史丹利．強森。（路透檔案照）

2021/01/01 05:30

英國會表決通過 待歐洲議會批准後 就正式生效

〔編譯茅毅／綜合報導〕英國國會去年十二月卅日以壓倒性多數表決通過和歐盟的「後脫歐貿易與安全協議」。同日，歐盟執行委員會主席馮德萊恩及歐洲理事會主席米歇爾也在布魯塞爾簽署。該協議自二○二一年一月一日起暫時生效，避免二○年十二月卅一日晚間十一點的英國脫歐過渡期結束後，英國在未與歐盟達成協議下「硬脫歐」。待歐洲議會二一年批准後，該協議才走完所有程序，正式生效。

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英國下議院以五二一票贊成、七十三票反對，通過貿易協議，其正式名稱為「歐盟（未來關係）法案」，共約八十頁。支持續留歐盟的「蘇格蘭民族黨」、「自由民主黨」和北愛爾蘭「民主統一黨」雖投反對票，惟最大在野黨「工黨」在表決前就表明，由於「縮水」的協議好過會造成混亂的無協議，因此會投贊成票。執政的保守黨下院議員、前首相梅伊則在表決前說，她會投贊成票，但對該協議未涵蓋有利英國的服務業感到失望。

當天稍晚，英國上議院亦通過。接著在女王伊莉莎白二世御准後，該協議完成全部法定程序，正式成為法律。表決當天，首相強森在國會說，「脫歐不是結束，而是開始」，協議宣告雙方主權平等的新關係到來，英國即將「在我國的故事裡開啟新的篇章，在全世界締結自由貿易協議」。英國脫歐後，歐盟成員國減為廿七個。

英相拚脫歐 父爭取當法國人

然而，強森的八十歲老父、支持留歐的前歐洲議會議員史丹利．強森（Stanley Johnson）則選在十二月卅一日跨年當天自曝，他正申請成為法國公民，並強調自己「永遠是歐洲人」、「你不可能告訴英國人民，你們不是歐洲人」。史丹利說，家族有法國血統，「我是法國人」。

英國選民二○一六年六月廿三日以過半的五十二％贊成率（一七四○萬票），通過脫歐公投，反對票數則為一六一○萬票（四十八％）。在英國二○二○年十二月卅一日離開歐盟單一市場或關稅同盟後，歐盟與英國的邊界幾乎必將出現一些混亂。增多的繁瑣手續，意味著通過歐英邊界的進口品和出口品成本提高。由於脫歐及武肺疫情，蘇格蘭獨立支持者變多，影響英格蘭與蘇格蘭的政治聯盟。蘇格蘭首席大臣史特金表明，蘇獨公投應該於二一年開議的蘇格蘭議會下個會期的上半舉行。

英國首相強森二○二○年十二月三十日在唐寧街十號的首相官邸，簽署英國脫歐後和歐盟的雙邊貿易協議。（路透）

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