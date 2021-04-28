賀錦麗︰援助中南美洲86億元 15億元解決食物短缺問題

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）宣布將提供中南美洲3億1千萬美元的援助。（美聯社）

2021/04/28 17:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）26日與瓜地馬拉總統舉行視訊會議，會後宣布將提供中南美洲3億1千萬美元（約新台幣86億4千萬元）的援助，其中2億5500萬（約新台幣71億1千萬元）美元會用來行人道救助，另外5500萬美元（約新台幣15億3千萬元）則用來解決當地食物短缺問題。

綜合外媒報導，賀錦麗考量到薩爾瓦多、瓜地馬拉和宏都拉斯數百萬人皆面臨嚴峻苦難，宣布在美國政府的支持下將撥3億1千萬美元至中南美洲。

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賀錦麗上月受拜登指派解決非法移民數量飆升的問題，這些非法移民大多從中南美洲湧入，近幾年來數量不斷增長，已逐漸耗盡美國南部邊界的資源。

由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）對中南美洲造成嚴重打擊，患病和死亡人數節節飆升，經濟狀況本應提升卻面臨重挫。除疫情外，中南美洲去年也遭到2個龍捲風襲擊。根據美國國會研究服務局（Congressional Research Service）的數據，由於2020中南美洲經濟增長率大幅下降，預計該地區收入不平等和貧困的問題將會加劇。

針對賀錦麗的決策，共和黨人譏諷賀錦麗是問題的來源，質疑她為何不親自拜訪中南美洲。由於質疑引起熱議，白宮不得不出面說明，表示賀錦麗的職責僅限站在外交的角度遏止移民潮，而非解決全部的問題。對此，賀錦麗接受美國有線電視新聞網（CNN）的專訪中說，「我會盡快到達中南美洲。」

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