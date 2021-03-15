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    偷渡也要企業化經營 美墨邊境一堆彩色手環有玄機

    美墨邊境近來出現了偷渡客戴彩色手環，方便區別身分的現象。圖為美國邊境執法人員移除移民手環的情景。（路透）

    美墨邊境近來出現了偷渡客戴彩色手環，方便區別身分的現象。圖為美國邊境執法人員移除移民手環的情景。（路透）

    2021/03/15 20:29

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）的政策對移民較友善，再度促發了美墨邊境非法移民潮，匿名的親身經歷者證實，近來出現偷渡客戴彩色手環方便區別身分的新現象，這顯示犯罪集團已經企業化、有系統地經營非法移民生意。

    據英國《衛報》（The Guardian） 報導，美墨邊境的美國巡查人員發現，他們最近逮捕的非法移民手上都會戴著有顏色的手環，上面會註明所屬走私集團、偷渡金支付狀態等資訊。

    據目擊者證詞，美墨邊境的荒原上散落了非法移民成功偷渡後解下來的紅、綠、藍、白等色手環。

    偷渡客必須先付錢給「土狼」（指人販子），「土狼」再付錢給卡特爾集團，購買進入幫派控制地盤以及跨過邊境的權利。而華府智庫兩黨政策中心（Bipartisan Policy Center）移民與跨境政策主任布朗（Theresa Cardinal Brown）指出，系統性地使用彩色手環分類，顯示犯罪集團是有組織的替人偷渡，就像是為了招睞更多顧客、追求效率那般經營生意。

    一位目前居住在墨西哥最危險城市睿諾沙（Reynosa）的匿名消息來源向路透記者秀出一張照片，一張他帶著紫色手環的照片，這位消息來源表示，他從宏都拉斯抵達該地後，便付給犯罪集團500美元（約台幣1.4萬），以獲得紫色手環，確保他不會被劫持或勒索，而當偷渡客或走私者向犯罪集團支付了過境權，就會獲得另一種手環。一位匿名「土狼」也證實手環是種辨識系統。

    拜登上任後，前總統川普（Donald Trump）對移民較不友善的政策大幅轉向，相應的，美國邊境人員執行的逮捕或驅逐非法移民的任務量也大幅上升，上月便接近10萬件。這是自2019年中以來最高的數字。

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