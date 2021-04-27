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    福斯新聞：前國務卿凱瑞暴露美方情報給敵國 紐時隱匿不刊

    美國前國務卿凱瑞，目前在現任民主黨拜登政府旗下擔任首位美國總統氣候特使。（彭博檔案照）

    美國前國務卿凱瑞，目前在現任民主黨拜登政府旗下擔任首位美國總統氣候特使。（彭博檔案照）

    2021/04/27 23:01

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕伊朗外交部長查瑞夫上月對親政府派記者雷拉茲（Saeed Leylaz）批評伊斯蘭革命衛隊的錄音檔25日不慎外流一事，26日在美國扯出案外案：與共和黨關係良好的福斯新聞指出，支持民主黨的《紐約時報》在這起報導有所隱瞞，明知現任美國民主黨總統氣候特使凱瑞向查瑞夫透露美方盟國以色列攻擊伊朗計畫卻匿而不報。

    根據福斯26日報導，紐時伊朗裔記者法西希（Farnaz Fassihi）25日報導原本提到：凱瑞明確告訴過查瑞夫，以色列瞄準敘利亞的攻擊中，至少有2百次係針對伊朗。這段內容最後未出現在紐時刊登版本。福斯另質疑，曾在民主黨歐巴馬政府2013至2017年執政時期高任國務卿的凱瑞，卸任後持續以不具官方角色的「私人公民」身分和查瑞夫多次會面，不知曾向伊朗官員透露過多少祕密。

    凱瑞目前官拜首位美國總統氣候特使，該職設在國家安全會議之中且無須經聯邦參議院確認程序，福斯新聞26日報導因此格外引發參院重視。福斯另特別點出，凱瑞也是2015年伊朗核協定談成的重要推手，1月卸任的共和黨川普政府2018年單方面宣布退出時，他聲稱曾和查瑞夫在幕後力挽狂瀾，而當前拜登政府也正設法重返協定。

    伊朗1979年結束伊斯蘭革命並成立伊斯蘭革命衛隊後，成了中東最主要反美國家並和敘利亞交好，共同敵視親美的以色列，美國則在2019年4月和以國同時把伊斯蘭革命衛隊列為恐怖組織。美國保守派專欄作家莫里西（Ed Morrissey）指出，福斯報導若屬實，凱瑞恐是「把美國情報暴露給敵國以攻擊盟國」。凱瑞否認這項「不實」指控，但共和黨籍國會議員及親以團體「美國猶太復國主義組織」（ＺＯＡ）已群起要求他下台及就「叛國」等嫌疑接受國會調查。

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