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    香港支聯會申請六四集會 堅持「結束一黨專政」綱領

    香港支聯會今（27）日向警方申請舉辦六四紀念活動。圖為2019年活動場景。（彭博）

    香港支聯會今（27）日向警方申請舉辦六四紀念活動。圖為2019年活動場景。（彭博）

    2021/04/27 20:09

    〔即時新聞／綜合報導〕香港市民支援愛國民主運動聯合會今（27）日向警方申請舉辦六四紀念活動，並堅持五大綱領，包括「結束一黨專政」，引發討論是否違反香港國安法，支聯會副主席鄒幸彤表示，國安法是一條「飄移」的紅線，難以判斷是否觸法。

    綜合外媒報導，香港支聯會今日下午就舉辦紀念六四事件的燭光晚會及遊行，向警方申請不反對通知書。支聯會秘書蔡耀昌表示，希望警方充分關注及尊重市民遊行的權利，並強調會堅持五大綱領，維持一貫原則。五大綱領包括釋放民運人士、平反八九民運、追究屠城責任、結束一黨專政、建設民主中國。

    香港各界關注支聯會「結束一黨專政」口號是否觸犯香港國安法。特首林鄭月娥表示，是否合法，除了要看法律，還要看證據等，強調所有事情都會依法辦事。她說，港人在尊重國家憲法大前提下，應尊重執政的中國共產黨。

    支聯會副主席鄒幸彤說，國安法是一條飄移的紅線，連她作為大律師都難以判斷是否犯法，認為在如此飄忽的法律下，唯有按原則行事。對於林鄭月娥的說法，鄒幸彤說，中共都沒有說自己是「一黨專政」，反問林鄭或建制派是否認為現有政權是一黨專政。

    香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強認為，港府有責任清楚解釋高呼「結束一黨專政」是否違法，質疑相關口號已提出超過30年，若突然被指違法，是否代表香港的自由已經倒退。

    港府去年以疫情為由，首次拒絕批准支聯會在維多利亞公園舉行六四燭光集會。港媒26日指出，警方今年將會繼續以疫情為由禁止支聯會舉辦集會。

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