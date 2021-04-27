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    「人權觀察」：以色列迫害巴勒斯坦人犯下「種族隔離罪」

    人權觀察今（27）日表示，以色列尋求維持猶太人的「宰制地位」，對占領地區的巴勒斯坦人與國內的阿拉伯族裔相關政策，已構成危害人類罪的種族隔離和迫害罪行。（美聯社）

    人權觀察今（27）日表示，以色列尋求維持猶太人的「宰制地位」，對占領地區的巴勒斯坦人與國內的阿拉伯族裔相關政策，已構成危害人類罪的種族隔離和迫害罪行。（美聯社）

    2021/04/27 18:06

    〔即時新聞／綜合報導〕國際人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）今（27）日表示，以色列對占領地區的巴勒斯坦人與國內的阿拉伯族裔，尋求維持猶太人的「宰制地位」，相關政策已構成危害人類罪的種族隔離和迫害罪行。

    綜合外媒報導，「人權觀察」今天公布一份213頁的研究報告，指出約旦河與地中海之間的大部分土地上居住著兩個人口相當的民族，卻由同一個機構，即以色列政府，以優待猶太人、壓迫巴勒斯坦人的方式實行統治，在占領地區尤其嚴重。

    「人權觀察」表示，在以色列的領土內，「以色列政府的總體政策就是維持猶太裔以色列對巴勒斯坦人的宰制地位」，居住在占領地區的巴勒斯坦人甚至遭受到有計劃的壓迫與不人道行為。

    「人權觀察」表示，在以色列統治下的約旦河西岸佔領區、被封鎖的加薩走廊、遭併吞的東耶路撒冷，以及以色列境內的阿拉伯族裔，都發現以色列採取的種族隔離做法。

    「人權觀察」表示，種族隔離的概念源自南非，現已成為普遍適用的法律名詞，定義是意圖維持一個種族團體對另一個種族團體的宰制地位，宰制團體對邊緣團體實行有計劃的壓迫，且有不人道行為。

    以色列目前正遭到海牙國際刑事法院（ICC）對於戰爭罪行指控的調查，「人權觀察」認為，ICC檢察官辦公室也應該針對以色列涉及的「種族隔離和迫害」等罪行，另外立案展開調查。

    對此，以色列外交部抨擊這份報告是人權觀察組織「宣傳小冊」，相關說法「荒謬與錯誤」，並指控這個總部位於紐約的組織「長期以來一貫宣揚反以色列議題」。

    相關連結請見：

    人權觀察組織網站

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