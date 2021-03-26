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    反轉川普中東政策 美駐聯大使：美國、巴勒斯坦將重新建交

    美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（見圖）在聯合國安全理事會上表示，拜登政府將會與巴勒斯坦重新建交，並且金援巴勒斯坦。（資料照，路透）

    美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（見圖）在聯合國安全理事會上表示，拜登政府將會與巴勒斯坦重新建交，並且金援巴勒斯坦。（資料照，路透）

    2021/03/26 23:38

    〔即時新聞／綜合報導〕美國在川普（Donald Trump）政府時期與巴勒斯坦斷交。昨（25）日，美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）在聯合國安全理事會（UN Security Council）上表示，拜登（Joe Biden）政府將會與巴勒斯坦重新建交，並且金援巴勒斯坦。

    《CNN》報導，川普主政時，美國中斷了援助巴勒斯坦的上億（超過28.5億）資金，也中斷與巴勒斯坦的外交聯繫。2017年，川普公開表示聖城耶路撒冷（Jerusalem）是以色列的首都後，巴勒斯坦便切斷了與白宮的一切官方聯繫。2018年，川普下令關閉巴勒斯坦解放組織（Palestinian Liberation Organization）在華府的代表辦事處。2019年，川普政府關閉美國駐耶路撒冷服務巴勒斯坦人民的總領事館，並將之併入美國駐以色列大使館。

    美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德昨日在安理會上表示，拜登政府認為，以、巴雙邊關係若想持續朝和平進展，便須以美國能與雙方積極協商為前提。而拜登將重新致力於實現能獲得以、巴雙方共識的「兩國方案」，讓以色列和巴勒斯坦國和平共存，而協商「兩國方案」時也會力求符合國際法和相關的聯合國決議文。

    湯瑪斯-葛林斐德也宣布美國將資助巴勒斯坦1500萬美元（約4.2億台幣）人道救助金，用於援助武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）、糧食等方面事務。美國國務院昨日發布的聲明則表示，這筆資金是「改善巴勒斯坦人民福祉的一小步。」

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