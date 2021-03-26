布林肯被楊潔篪教訓 川普直呼：太丟臉了

美國前總統川普在接受福斯新聞專訪時，批評美國國務卿布林肯和白宮國安顧問蘇利文在與中國會談時的表現。（美聯社檔案照）

2021/03/26 19:11

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國務卿布林肯和白宮國安顧問蘇利文，日前會晤中國共產黨中央政治局委員楊潔篪和外交部長王毅，卻被中方代表當面教訓。美國前總統川普25日晚間接受福斯新聞（Fox News）專訪時，直呼「太丟臉了」，還說「沒人敢對我的團隊或我那樣講話」。

福斯主持人殷格拉漢（Laura Ingraham）在「殷格拉漢視角」（The Ingraham Angle）節目中專訪川普時，提及拜登政府與中國18、19日日在阿拉斯加安克拉治舉行外交峰會，但楊潔篪不甩開場記者會2分鐘發言時限，就美國的種族抗爭問題，一口氣「教訓」（lecture）布林肯和蘇利文近20分鐘，指美方沒有立場居高臨下對中國說話。

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殷格拉漢詢問川普：「中國官員是否曾就美國種族問題教訓你或你的團隊？」川普回應道：「我們從未遇過那種事…這對我們國家而言太丟臉了（absolute embarrassment），我簡直不敢相信。」

川普又說：「我們（美國代表）應該當場走人。從來沒人敢對我的團隊或我那樣講話，如果他們敢，我就會加倍徵收關稅，老實說，我們早就該加了。我向中國徵收了數百億美元，把生意帶回美國，一切都進行得很順利，中國也敬重我們。他們從不會以對拜登團隊講話的方式對我們團隊講話。」

此外，當殷格拉漢問川普，若前財政部長努勤（Steven Mnuchin）和前貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）在場，他們會怎麼應對？川普直言，2人不用等他指示就會當場走人，就算他們沒走，我也會叫他們走。

專訪影片連結（約15:40開始）

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