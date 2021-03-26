布林肯被楊潔篪教訓 川普直呼：太丟臉了
〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國務卿布林肯和白宮國安顧問蘇利文，日前會晤中國共產黨中央政治局委員楊潔篪和外交部長王毅，卻被中方代表當面教訓。美國前總統川普25日晚間接受福斯新聞（Fox News）專訪時，直呼「太丟臉了」，還說「沒人敢對我的團隊或我那樣講話」。
福斯主持人殷格拉漢（Laura Ingraham）在「殷格拉漢視角」（The Ingraham Angle）節目中專訪川普時，提及拜登政府與中國18、19日日在阿拉斯加安克拉治舉行外交峰會，但楊潔篪不甩開場記者會2分鐘發言時限，就美國的種族抗爭問題，一口氣「教訓」（lecture）布林肯和蘇利文近20分鐘，指美方沒有立場居高臨下對中國說話。
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殷格拉漢詢問川普：「中國官員是否曾就美國種族問題教訓你或你的團隊？」川普回應道：「我們從未遇過那種事…這對我們國家而言太丟臉了（absolute embarrassment），我簡直不敢相信。」
川普又說：「我們（美國代表）應該當場走人。從來沒人敢對我的團隊或我那樣講話，如果他們敢，我就會加倍徵收關稅，老實說，我們早就該加了。我向中國徵收了數百億美元，把生意帶回美國，一切都進行得很順利，中國也敬重我們。他們從不會以對拜登團隊講話的方式對我們團隊講話。」
此外，當殷格拉漢問川普，若前財政部長努勤（Steven Mnuchin）和前貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）在場，他們會怎麼應對？川普直言，2人不用等他指示就會當場走人，就算他們沒走，我也會叫他們走。