CNN專訪談新疆 中駐美大使遭主持人打臉又跳針

中國駐美大使崔天凱（圖右）接受CNN主持人訪問時，批評CNN報導新疆議題上是「編造新聞、做法不道德」，但遭主持人駁斥打臉。（圖擷取自中國駐美大使館官網）

2021/03/26 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期因新疆人權問題遭歐美等國聯手制裁、又因知名品牌H&M等大廠聲明拒絕使用新疆棉，讓新疆議題這把火越燒越旺。中國駐美國大使崔天凱25日接受《CNN》專訪時，抨擊《CNN》涉疆報導「編造新聞、做法不道德」，但遭主持人打臉，否認報導操縱新疆家庭，強調記者深入新疆調查報導，是履行新聞工作者的責任。

中國駐美大使館官網26日刊出崔天凱接受美國有線電視新聞網《CNN》的連線專訪內容，專訪聚焦中美高層戰略對話、中美關係、涉疆問題等議題。針對涉疆人權問題，主持人阿曼普（Christiane Amanpour）提問，《CNN》記者曾受維族人所託，到新疆替他們尋找失散的子女，「跟CNN記者通話的孩子在孤兒院中受到了數小時的盤問。為什麼不讓這些孩子離開？為什麼將他們關在孤兒院中？中方出於什麼政治動機阻止他們離開中國，並將他們從上海遣送回新疆？」

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對此，崔天凱不滿回應，「坦率說，現在有太多胡編亂造的（涉疆）新聞，所以我不相信這個故事」、「太令人遺憾了，實在是很令人遺憾，利用和操弄個別家庭的境遇是非常不道德的，也不是真正的新聞報導，CNN的做法太令人遺憾了。」

但崔天凱的說法隨即遭阿曼普駁斥，否認報導是操縱新疆家庭，指報導表達出新疆父母生活在絕望中，期盼能與子女團聚，並強調這是調查報導，而記者報導這些是新聞責任。

阿曼普接著又追問崔天凱關於維族遭打壓的議題，「為什麼那些孩子不被允許離開？關於維吾爾族人正在發生的事情，目前已有很多研究和報導，最新一份全面報告稱，政府派員入住維族家裡，對維族開展大規模監禁、大規模生育控制，將維族兒童強制轉移到國家機構。」、「為什麼像中國這樣一個發展水平的國家會做這種事？為什麼？」

崔天凱被阿曼普一連串問題追問仍沒有正面回應，只表示：「中國沒有做（你所說的）這些事情。我清楚地強調一遍，中國沒有做這些事情。不幸的是，包括記者在內的一些人，從一開始就帶著極深的成見和偏見，問題出在他們身上。」跳針是部分西方媒體有偏見，才會就特定情況得出完全背離事實的結論。

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