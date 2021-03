影片網路瘋傳！拜登記者會突「失憶」 喃喃自語、走出講台

美國總統拜登(見圖)當地時間週四(25日)舉行上任以來首場記者會,但他卻被外媒發現似乎突然「失憶」,除了講錯話之外,還對著鏡頭喃喃自語、走出講台。(美聯社檔案照)

2021/03/26 22:05

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統拜登(Joe Biden)當地時間週四(25日)舉行上任以來首場記者會,但卻被外媒發現拜登似乎突然「失憶」,除了講錯話之外,還對著鏡頭喃喃自語、走出講台,而在前一天,他似乎也不記得要召開首場記者會,影片在網路上瘋傳。

綜合外媒報導,美國總統拜登召開上任以來首場記者會,他的移民問題政策備受關注,記者們關心參議院的冗長辯論(Filibuster),拜登說:「我相信要回到冗長辯論(Filibuster)存在的時候,就是我120年前來到美國參議院的時候。」

而拜登後來在記者會表示,「完成某些事最好的辦法,如果你抱著親近的親愛的人,你,嗯,仍然希望能夠去,算了(If you hold near and dear to you that you uh um like to be able to um ,anyway)」,拜登接著表示,政府要去完成很多事情,而有些狀況會超越記者設想的情況。

而有記者認為,美國邊境的移民問題癥結點在於拉丁美洲的現況不會一夜之間改變,記者向拜登提問:「當他們的狀況沒辦法改變的時候,你要怎麼從實際上阻止這些家庭來到美國?」但只見拜登開始離開他的講台,眼睛瞪大看著記者並愈走愈近,等到記者提問完畢,拜登才回過神來開始回答問題。

此外,拜登在召開首場記者會的前一天,被記者問到「你準備好明天的記者會了嗎?」當時拜登正要戴起口罩離開現場,聽見這個問題,困惑的轉身看著記者說:「你可以再說一次嗎?」記者對此將問題重複表述,不料,拜登提高音量說:「什麼記者會?」

許多美國民眾見到這些畫面,都感到相當不可思議,在推特留言痛罵「你在開我玩笑嗎?」也有網友抨擊「瞌睡喬」、「大笑,不要再開玩笑了」、「8120萬票,OK」、「他當總統是對老人的虐待,他的家人不應該讓他這樣做」、「副總統已經在後台準備了」、「Oh my gosh」。

CLUELESS JOE



Reporter: “You ready for the press conference tomorrow?”



Joe: “What press conference?”



Me:????????‍♂️ pic.twitter.com/IMdYVNALtd — Thought Criminal (@Craftmastah) March 25, 2021

