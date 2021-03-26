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    影片網路瘋傳！拜登記者會突「失憶」 喃喃自語、走出講台

    美國總統拜登（見圖）當地時間週四（25日）舉行上任以來首場記者會，但他卻被外媒發現似乎突然「失憶」，除了講錯話之外，還對著鏡頭喃喃自語、走出講台。（美聯社檔案照）

    美國總統拜登（見圖）當地時間週四（25日）舉行上任以來首場記者會，但他卻被外媒發現似乎突然「失憶」，除了講錯話之外，還對著鏡頭喃喃自語、走出講台。（美聯社檔案照）

    2021/03/26 22:05

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）當地時間週四（25日）舉行上任以來首場記者會，但卻被外媒發現拜登似乎突然「失憶」，除了講錯話之外，還對著鏡頭喃喃自語、走出講台，而在前一天，他似乎也不記得要召開首場記者會，影片在網路上瘋傳。

    綜合外媒報導，美國總統拜登召開上任以來首場記者會，他的移民問題政策備受關注，記者們關心參議院的冗長辯論（Filibuster），拜登說：「我相信要回到冗長辯論（Filibuster）存在的時候，就是我120年前來到美國參議院的時候。」

    而拜登後來在記者會表示，「完成某些事最好的辦法，如果你抱著親近的親愛的人，你，嗯，仍然希望能夠去，算了（If you hold near and dear to you that you uh um like to be able to um ,anyway）」，拜登接著表示，政府要去完成很多事情，而有些狀況會超越記者設想的情況。

    而有記者認為，美國邊境的移民問題癥結點在於拉丁美洲的現況不會一夜之間改變，記者向拜登提問：「當他們的狀況沒辦法改變的時候，你要怎麼從實際上阻止這些家庭來到美國？」但只見拜登開始離開他的講台，眼睛瞪大看著記者並愈走愈近，等到記者提問完畢，拜登才回過神來開始回答問題。

    此外，拜登在召開首場記者會的前一天，被記者問到「你準備好明天的記者會了嗎？」當時拜登正要戴起口罩離開現場，聽見這個問題，困惑的轉身看著記者說：「你可以再說一次嗎？」記者對此將問題重複表述，不料，拜登提高音量說：「什麼記者會？」

    許多美國民眾見到這些畫面，都感到相當不可思議，在推特留言痛罵「你在開我玩笑嗎？」也有網友抨擊「瞌睡喬」、「大笑，不要再開玩笑了」、「8120萬票，OK」、「他當總統是對老人的虐待，他的家人不應該讓他這樣做」、「副總統已經在後台準備了」、「Oh my gosh」。

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