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    改善排污漁獲卻減少？ 日本環境省擬允許可稍微污染海洋

    日本東京灣、伊勢灣、瀨戶內海3片海域，自上世紀70年代積極改善汙染，卻傳出讓漁獲因此下降。（法新社）

    日本東京灣、伊勢灣、瀨戶內海3片海域，自上世紀70年代積極改善汙染，卻傳出讓漁獲因此下降。（法新社）

    2021/04/26 14:51

    〔即時新聞／綜合報導〕日本東京灣、伊勢灣、瀨戶內海（包括大阪灣）3片海域，自上世紀70年代積極改善污染，氮和磷等污染源減少，但漁民也反映水質雖有改善但也造成海中養分不足，蛤仔和玉筋魚的捕獲量大幅減少，各地養殖紫菜品質下降等，對此日本環境省基本決定，將不要求高於現狀的水質改善，允許一定程度的污濁。

    《共同社》報導，日本上世紀工業發展的同時，也為東京灣、伊勢灣、瀨戶內海（包括大阪灣）3個海域帶來環境污染問題，日本政府自上世紀70年代開始實施治污措施，以周邊20個都府縣工廠和下水處理廠為對象，規定氮等的排放上限，確實減少氮和磷等污染源排入海洋，不過傳出以這些物質為養分的浮游生物及藻類減少導致漁業受到衝擊，環境省可能將重新制定方針。

    報導指出，水質雖有改善但也造成營養不足，愛知、三重、兵庫等地蛤仔和玉筋魚的捕獲量大幅減少。各地養殖紫菜顏色變淡導致品質下降，當地漁業陷入低迷；為此，日本環境省基本決定，重新探討減排計劃，這3片海域未來將不要求高於現狀的水質改善，允許一定程度的污濁。

    不過由於部分近海污染依然嚴重，環境省表示：「並非統一放寬限制或維持現狀，將探討因地制宜。」

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