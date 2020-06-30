出奇招救漁業！ 日本青森縣推買漁產送「猛男漁夫卡」

日本青森縣近日為了振興當地漁業，解決人力短缺的問題，公務員木村紀明想出一個天才妙招，推出一系列「猛男漁夫」卡牌，只要購買當地漁產即可獲得，受到許多女性消費者熱烈擁戴。（圖擷取自《產經新聞》網站）

2020-06-30 22:10:04

〔即時新聞／綜合報導〕日本青森縣近日為了振興當地漁業，解決人力短缺的問題，公務員木村紀明想出一個天才妙招，推出一系列「猛男漁夫」卡牌，只要在展售會購買當地漁產即可獲得，受到許多女性消費者熱烈擁戴。

根據《產經新聞》報導，日本青森縣政府水產振興科職員木村紀明為增進在地漁產消費，近日設計發行一系列的「猛男漁夫卡」，挑選當地男性漁業人員作為模特兒，身穿平時的工作服，手拿魚和漁具，製作成像球員卡一樣的精美卡牌，藉由展現漁夫們的強健體魄行銷在地特色漁獲。

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「猛男漁夫卡」目前已發行逾50款，模特兒全是當地漁民、船員或漁會人員，凡購買青森縣在地漁產就免費贈送；漁夫卡推出後大獲女性顧客群的好評，預計未來還會繼續新增款式。

「猛男漁夫卡」發行者木村紀明說，由於近年捕魚人口減少，青森縣的漁業形勢漸趨嚴峻，推出漁夫卡是希望幫助當地漁民，增加行銷價值，讓人們增進對漁業的了解，終極目標是促使青森縣成為日本的漁業楷模。

日本青森縣的「猛男漁夫卡」目前已發行逾50款，模特兒全是當地漁民、船員或漁會人員，凡購買青森縣當地漁產就免費贈送，卡牌推出後大獲女性顧客群的好評，預計未來還會繼續新增款式。（圖擷取自《產經新聞》網站）

「猛男漁夫卡」發行者木村紀明表示，由於近年捕魚人口減少，青森縣的漁業形勢漸趨嚴峻，推出卡牌是希望幫助當地漁民，增加行銷價值，讓人們增進對漁業的了解，終極目標是促使青森縣成為日本的漁業楷模。（圖擷取自《產經新聞》網站）

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