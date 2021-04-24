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    武漢肺炎》來不及打疫苗！澳洲退出東奧「跳水」資格賽

    澳洲跳水國家代表隊因來不及在前往日本參加資格賽前接種武肺疫苗，因此澳洲跳水協會（DAV）宣布退出東京奧運的跳水資格賽。（歐新社）

    澳洲跳水國家代表隊因來不及在前往日本參加資格賽前接種武肺疫苗，因此澳洲跳水協會（DAV）宣布退出東京奧運的跳水資格賽。（歐新社）

    2021/04/24 20:28

    〔即時新聞／綜合報導〕距離東京奧運僅剩3個月，但日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，昨（23）日首相菅義偉因此針對4都府縣發布第3度「緊急事態宣言」。而澳洲跳水國家代表隊因來不及在前往日本參加資格賽前接種武肺疫苗，因此澳洲跳水協會（DAV）宣布，退出東京奧運的跳水資格賽。

    綜合外媒報導，由於原先訂在5月1日到6日的「世界跳水盃（The Diving World Cup）」是東奧的最後一場跳水資格賽，但由於澳洲代表隊來不及在出發前接種疫苗，國際游泳聯合會（FINA）也不願提供替代方案。因此澳洲跳水協會23日發布聲明表示，「運動員的健康和安全是我們最在乎的，然而過去幾週來看，若將我們的選手送往日本參加『世界跳水盃』是非常不安全的。」據了解，共有9名澳洲跳水選手因此無法參與東奧比賽。

    據報導，目前就運動員的的疫苗施打進度，澳洲遠遠落後美國、中國、俄羅斯、英國、德國、以色列和紐西蘭。澳洲奧委會執行長卡羅爾（Matt Carroll）表示，「前往日本是具有高風險，因為全世界的選手都會聚集在那。」

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